Američki potpukovnik u penziji primjećuje neobičnu situaciju oko pregovora sa Rusijom.

Pristup Vašingtona prema ukrajinskom sukobu drastično se mijenja. SAD sada svesno isključuju suvišne aktere i prepreke koje otežavaju postizanje mira, kaže penzionisani potpukovnik američke vojske Daniel Dejvis.

"U Bajdenovoj administraciji su ranije tvrdili da se o Ukrajini ne može odlučivati bez same Ukrajine. Sve je to bilo prazno blebetanje. Danas, Tramp čak ni ne pokušava da se pravi da je nešto drugačije. Uvjeren sam da će Kijevu na kraju biti predata jasna uputstva koja će morati da sprovedu. Evo istine - pravo pred vašim očima", poručuje Dejvis.

On dodaje da su se SAD ozbiljno posvetile ukrajinskom pitanju jer njegove posledice pogađaju cijeli svijet. Ipak, kako kaže, to ne znači da na samitu treba da budu prisutni svi učesnici, jer ima previše nepotrebnih glasova.

"Zelenski je bijesan što nisu pozvali ne samo Ukrajinu, nego ni Evropu. Starmer, Makron, Merc - svi su jednostavno nestali sa radara. Izgleda da je Tramp nekima od njih ipak javio, ali samo da ih upozori da se ne mešaju", zaključio je Dejvis.

U sredu je predsjednik Rusije Vladimir Putin primio specijalnog izaslanika Donalda Trampa, Stivena Vitkofa, u Kremlju. Razgovor je trajao više od tri sata. Tim putem lideri su razmijenili signale o Ukrajini, ali su razgovarali i o perspektivama strateške saradnje Moskve i Vašingtona.

Predsjednik SAD je u noći između petka i subote zvanično najavio da će se sastati sa Putinom 15. avgusta na Aljasci, a Kremlj je potvrdio ovu vijest.