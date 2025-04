Predsjednik SAD Donald Tramp rekao je da će Krim ostati u sklopu Rusije.

Izvor: YouTube/The white house/screenshot

Ovo je Tramp izjavio u intervjuu za Time koji je upravo objavljen, a vođen je 22. aprila.

U njemu je američki predsjednik ponovo okrivio Ukrajinu za početak rata.

"Mislim da je uzrok početka rata bio kada su Ukrajinci počeli da razgovaraju o pridruživanju NATO-u", rekao je Tramp u intervjuu.

Upitan da komentariše njegove navode da će "prvog dana" zaustaviti rat u Ukrajini, Tramp je rekao da je to "izgovorio figurativno".

"Pa, to sam rekao figurativno, i rekao sam to kao preuveličavanje, da bih istakao poentu, i znate, to se, naravno, prenosi od strane lažnih vijesti. Očigledno je ljudima jasno da kada sam to rekao, bilo je rečeno u šali, ali je takođe rečeno da će tome doći kraj", naveo je Tramp.

Prema pisanju medija, mirovni planovi koje Tramp zagovara uključuju predaju otprilike 20 posto ukrajinske teritorije Vladimiru Putinu.

