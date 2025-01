Tramp je izjavio da je Zelenski mogao da ne ratuje sa Rusijom.

Američki predsjednik Donald Tramp založio se za okončanje rata Rusije i Ukrajine u prvom intervjuu iz Ovalne sobe koji je dao nakon inauguracije.

Sinoć je u Americi emitovan drugi i završni dio tog Trampovog ntervjua za Foks njuz, nakon što je veče ranije u udarnom terminu prikazano kako sugeriše da je njegov prethodnik Džo Bajden pogrešio što nije iskoristio mogućnost da sebi izda preventivno pomilovanje pred sam kraj mandata.

Tramp je svom prijatelju Šonu Henitiju, voditelju američke televizije, iznio procjene da je od početka rata poginulo 850.000 ruskih i 700.000 ukrajinskih vojnika.

"To su ljudska bića na milione masakriraju na tom bojištu. Oni su već mrtvi, a gradovi, ti gradovi su poput ruševina", kazao je Tramp.

Foks njuz navodi da je 47. predsjednik kritikovao Bajdena zbog toga što je "dozvolio" da taj rat uopšte počne i prenosi tvrdnju Trampa da je energetska politika njegovog prethodnika učinila ruskog predsjednika Vladimira Putina bogatijim.

"I Putin nije trebalo to da uradi (pokrene rat). Mislim, ne krivim samo to, Putin nije trebalo to da uradi. Nije trebalo to da uradi i to mora da stane", rekao je Tramp.

On je inače juče novinarima u Bijeloj kući kazao da mu je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski već rekao da je spreman da pregovara o okončanju rata. U intervjuu Henitiju Tramp je ocijenio da je Zelenskom "dosta svega".

"On takođe nije trebalo da dozvoli da se to desi. Znate, nije on anđeo, nije trebalo da dozvoli da se ovaj rat desi. Prije svega, on se bori protiv mnogo većeg protivnika, razumijete? Mnogo većeg, mnogo moćnijeg. To nije trebalo da čini zato što smo mogli da postignemo sporazum i to bi bio sporazum koji bi bio bez problema sklopljen. Ja sam mogao da lako sklopim taj sporazum, ali je Zelenski odlučio: 'Ja hoću da se borim'", kazao je Tramp.

Britanski list Indipendent navodi da je Tramp time poručio da je Ukrajina trebalo da se preda Rusiji i optužio Zelenskog za rat. Podsjeća se da je Putin bio taj koji je naredio invaziju na Ukrajinu čime je prekršio sporazum koji su Moskva i Kijev potpisali 1994. godine.

Tim sporazumom su Rusija i SAD zajednički preuzele garancije za bezbednost Ukrajine u zamjenu za to da vlada u Kijevu preda Moskvi nuklearno oružje iz sovjetske ere koje je bilo uskladišteno na ukrajinskoj teritoriji do 1991. i raspada SSSR.

(Kurir/MONDO)