Donald Tramp, bivši američki predsjednik i republikanski kandidat na izborima u novembru, u intervjuu koji je na društvenoj mreži X (bivši Tviter) dao njenom vlasniku milijarderu Masku ispričao je kako je Vladimira Putina ubjeđivao da ne napada Ukrajinu.

Rekao sam mu "Nemoj to da radiš. Ne možeš to da uradiš, Vladimire". On je rekao "Nema šanse", a ja sam rekao "Ima" - kazao je Tramp.