Vlada Crne Gore je na jučerašnjoj sjednici usvojila Predlog izmjene Odluke o privremenim mjerama za ograničavanje cijena peleta, kojom je maksimalna maloprodajna cijena peleta klase A2 povećana sa 250 na 300 eura po toni, a klase A1 sa 270 na 320 eura po toni.

Izvor: TV Prva/screenshot

Nove maksimalne cijene odnose se na sva pakovanja peleta.

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Posljednje ograničavanje maloprodajne cijene peleta bilo je u septembu 250 eura po toni za klasu A2 i 270 eura za klasu A1, sa uračunatim PDV-om, piše Dan.