Partizan večeras dočekuje Valensiju u Beogradskoj areni, tražeći pobjedu protiv novog-starog hita Evrolige. Kakve su šanse crno-bijelih?

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

KK Partizan večeras od 20.45 u "Beogradskoj areni" dočekuje Valensiju, ekipu koja je novi-stari hit Evrolige. Prošle sezone je Valensija stigla do fajnal-fora, borila se za titulu Evrolige i nije uspjela u tome, a uprkos odlasku Pedra Martineza i promjeni većeg dijela igračkog kadra — i ove sezone su narandžasti u sjajnoj formi.

Valensija je prvoplasirana na tabeli Evrolige sa skorom 8-3, odnosno taj učinak imaju još i Panatinaikos, Olimpijakos i Barselona, dok je Partizan prvi "ispod crte" i trenutno ima skor 6-5.

Šta je spremio Penjaroja?

Uoči meča sa Valensijom, Partizan je sa liste registrovanih igrača za Evroligu povukao Žofrija Lovernja, a dopisao je posljednje pojačanje Krisa Silvu, koga bismo mogli da vidimo odmah večeras u "Beogradskoj areni".

Itan Tompson je poslije pada protiv Baskonije van terena zbog lakše povrede kuka, Kevarijus Hejs očigledno i dalje vuče povredu ramena i neće ga biti u sastavu, dok je Derek Vilis doživio povredu u drugom minutu prvog meča u Evroligi i još nije spreman da se vrati u tim.

"Na posljednjoj utakmici nismo mogli da računamo na sedam igrača. Za meč protiv Valensije ćemo vidjeti kakva je situacija. Ono što je jasno jeste da ćemo igrati bez Kevarijusa i Itana. Vraćaju se Karlik Džouns, Luka Vildoza i Lamar Stivens. Izgubio je dosta energije, ali se nadam da će se sutra osjećati bolje nego danas", rekao je Penjaroja pred meč u Beogradskoj areni u kome će juriti pobjedu protiv svog nekadašnjeg kluba.

Što se tiče Valensije, za nju ovoga puta neće igrati Nikola Mirotić, koji je već duže vremena "na udaru" navijača Partizana zbog odluke da ne dođe u tabor crno-bijelih kada je sve bilo dogovoreno.