,,Naš prioritet je da tržište peleta funkcioniše u skladu sa zakonom, da se spriječe zloupotrebe i obezbijedi zaštita potrošača. Nećemo dozvoliti da bilo ko koristi aktuelnu situaciju za nezakonito poslovanje na štetu građana", poručio je Butorović.

Izvor: TV Prva/screenshot

Tokom koordinisane akcije pet inspekcija 16. oktobra je sprovedena 41 kontrola proizvođača peleta u okviru kojih je izdato deset prekršajnih naloga u ukupnom novčanom iznosu od 4.700 eura, podnijet je jedan zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, dok je u 13 slučajeva naloženo da se otklone utvrđene nepravilnosti, piše Pobjeda.

To je Pobjedi kazao ministar bez portfelja Milutin Butorović upitan za rezultate ranije najavljenog pojačanog inspekcijskog nadzora nakon što su građani ukazali na brojne probleme prilikom pokušaja nabavke peleta za ogrijev.

Butorović, koji je na čelu Koordinacionog tijela za usklađivanje i praćenje inspekcijskog nadzora, dodao je da ovakvi rezultati potvrđuju opravdanost pojačanih kontrola i odlučnost nadležnih institucija da obezbijede zakonito poslovanje na tržištu peleta. Najavljuje da će sa inspekcijskim nadzorom nastaviti te da će prema svim subjektima kod kojih utvrde nepravilnosti preduzeti mjere u skladu sa zakonom.

Na pitanje Pobjede da li je građanima dostupna dovoljna količina peleta, Butorović nema precizan odgovor, navodeći da je za to neophodno raspolagati relevantnim podacima o proizvodnji, zalihama i distribuciji na tržištu. Naglašava pak da inspekcijski nadzor prije svega ima za cilj kontrolu zakonitosti poslovanja i otkrivanje nepravilnosti. Butorović dodaje da će nadležni nastaviti da prate stanje na tržištu kako bi se pravovremeno reagovalo na eventualne poremećaje u snabdijevanju i zaštitili interesi građana.

,,Naš prioritet je da tržište peleta funkcioniše u skladu sa zakonom, da se spriječe zloupotrebe i obezbijedi zaštita potrošača. Nećemo dozvoliti da bilo ko koristi aktuelnu situaciju za nezakonito poslovanje na štetu građana", poručio je Butorović.

U međuvremenu su se u vezi s ovim pitanjem oglasili i iz Vlade, poručujući da nema zaštićenih ni tolerancije za kršenje zakona. Govoreći o rezultatima ovog inspekcijskog nadzora, iz Vlade su kazali da posebno zabrinjava činjenica da su tri fabrike peleta na dan sprovođenja akcije bile zatvorene. Poručuju pak da to što nijesu bili predmet neposrednog nadzora ne znači da će biti izuzete od kontrola, prenosi Pobjeda.

,,Ove peletare biće ponovo predmet interesovanja nadležnih inspekcija u narednom periodu, kako bi se, u skladu sa zakonskim ovlašćenjima, provjerile relevantne okolnosti i spriječilo eventualno izbjegavanje inspekcijskog nadzora", saopšteno je iz Vlade.

Ova akcija, kako dodaju, jasna je poruka svim proizvođačima peleta da se zakon mora poštovati i da nijedan privredni subjekat ne može računati da će nepravilnosti ostati neotkrivene. Koordinisana akcija je podrazumijevala istovremeni nadzor šumarske, tržišne, poreske te inspekcije rada i zaštite na radu.

,,Zajedničko djelovanje više inspekcija omogućava sveobuhvatniju kontrolu poslovanja i efikasnije postupanje u slučajevima utvrđenih kršenja propisa. Inspekcijski nadzor neće biti jednokratna aktivnost, već kontinuiran proces. U narednom periodu posebna pažnja biće usmjerena na subjekte kod kojih postoje razlozi za dodatnu kontrolu, uključujući i pogone koji nijesu bili dostupni tokom ove akcije", navode iz Vlade.

Ukazuju da će Koordinaciono tijelo za usklađivanje i praćenje inspekcijskog nadzora postupati odlučno i neselektivno kako bi zaštitili javni interes i uspostavili jednake uslove poslovanja za sve privredne subjekte.

Vlada je prvobitno krajem septembra zabranila izvoz drvnog sortimenta koji se koristi za proizvodnju peleta, a onda i ograničila cijene peleta na 250, odnosno 270 eura sa PDV-om po toni u zavisnosti od kvaliteta. Prije nekoliko dana mjera ograničenja cijena dodatno je precizirana, pa se navodi da se ova cijena odnosi na pelet u bilo kojem pakovanju, te da se građani prilikom kupovine ne mogu uslovljati dodatnim troškovima za prevoz ili bilo šta drugo. Ova odluka još nije objavljena u Službenom listu, a predviđeno je da stupi na snagu dan nakon objave.