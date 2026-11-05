Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija (MPNI) sprovelo je u martu ove godine postupak javne nabavke peleta, na kojem je najpovoljniju ponudu dostavila kompanija Mikro Mont iz Bijelog Polja.

Izvor: Vlada Crne Gore /Đorđe Cmiljanić

Vlada Crne Gore zadužila je nadležne resore da bez odlaganja razmotre moguće modele za prevazilaženje problema u proizvodnji, nabavci i distribuciji peleta, nakon što je izabrani dobavljač upozorio na poteškoće koje bi mogle ugroziti redovno snabdijevanje obrazovno-vaspitnih ustanova, prenose Vijesti.

Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija (MPNI) sprovelo je u martu ove godine postupak javne nabavke peleta, na kojem je najpovoljniju ponudu dostavila kompanija Mikro Mont iz Bijelog Polja. Ugovor sa tom kompanijom zaključen je 23. marta, a njegova vrijednost iznosi do 1.175.900 eura sa PDV-om.

Kako je saopšteno nakon 143. sjednice Vlade, dobavljač je naknadno obavijestio MPNI o problemima u proizvodnji i nabavci sirovina, koji bi mogli ugroziti kontinuitet snabdijevanja peletom, realizaciju ugovora, ali i uslove za nesmetano odvijanje nastave.

Zbog toga je Vlada zadužila nadležne resore da razmotre moguće načine za prevazilaženje nastale situacije, uz zaštitu javnog interesa i uvažavanje interesa privrednih subjekata, navode Vijesti.

Na istoj sjednici usvojen je i Polugodišnji izvještaj o javnim nabavkama za period od 1. januara do 30. juna 2026. godine.

Prema podacima iz izvještaja, u prvih šest mjeseci ove godine sprovedeno je 4.105 postupaka javnih nabavki, na osnovu kojih su zaključena 4.793 ugovora.

Ukupna vrijednost zaključenih ugovora iznosila je 715.577.801 euro, dok je procijenjena vrijednost nabavki prije sprovođenja postupaka bila 737.444.279 eura, pišu Vijesti.

Razlika između procijenjene i ugovorene vrijednosti iznosi 21.866.477 eura, što predstavlja uštedu od oko 2,97 odsto u odnosu na planirana budžetska sredstva.

Podaci su preuzeti iz elektronskog sistema javnih nabavki, a unijelo ih je 712 obveznika primjene Zakona, zaključno sa 30. julom ove godine.

Izvještaj je pripremilo Ministarstvo finansija, sa ciljem praćenja kvalitativnih i kvantitativnih pokazatelja sistema javnih nabavki, prepoznavanja njegovih potencijalnih slabosti i davanja preporuka za unapređenje.

Vlada je na sjednici usvojila i Polugodišnji izvještaj o napretku u uspostavljanju pravnog i institucionalnog okvira za upravljanje fondovima Evropske unije nakon pristupanja Crne Gore Uniji, kao i Predlog zakona o arhivskoj djelatnosti.

Donijeta je i odluka o izmjenama i dopunama Prostorno-urbanističkog plana Opštine Bar.

U okviru kadrovskih pitanja, Vlada je donijela rješenje o prestanku mandata savjetnice potpredsjednika Vlade za međunarodne odnose Dženise Mujević.