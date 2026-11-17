Zakonski rok za usvajanje i dostavljanje predloga Zakona o budžetu za 2027. godinu istekao je juče. Vlada do 16. novembra nije usvojila predlog Zakona o budžetu, čime je prekršila Zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti.

Izvor: MEDIA BIRO

Ovo je četvrti put da je Vlada Milojka Spajića prekršila Zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti i da Skupštini nije dostavila predlog Zakona o budžetu do 15. novembra.

Predlog budžeta za 2024. godinu dostavljen je 12. decembra, sa 17 dana zakašnjenja, dok su nakon toga kasnili sa predajom tri ili četiri dana, piše Dan.

Prema informacijama "Dana, Vlada bi o predlogu budžeta trebalo da se izjasni, odnosno da ga usvoji, u četvrtak na redovnoj sjednici.

Od ove četiri godine, jedino je opravdano bilo kašnjenje 2023. godine, jer je Vlada Milojka Spajića izabrana tek krajem oktobra i nije mogla za 15 dana pripremiti predlog budžeta.

Jedan od glavnih razloga za kašnjenje je "Euro model", koji je usvojen na Vocap grupi Vlade, a Ministarstvo finansija, koje vodi Novica Vuković, moralo je da ga implementira u predlog zakona.

O "Euro modelu" zasad znamo da će se njime ukinuti doprinosi za penzijsko-invalidsko osiguranje, da će minimalne plate biti od 1.000 do 1.400 eura i da se povećava porez na dobit pravnih lica, ali još nemamo nikakve analize o održivosti modela najavljenog polovinom septembra. Ministar Vuković je juče u odgovorima poslanicima na pitanja u vezi sa "Euro modelom" saopštio da će ta reforma biti dio Zakona o budžetu za narednu godinu, te da će se u tom aktu naći i analize tog programa. "Euro model" je usvojen na telefonskoj sjednici, preko Vocap aplikacije, a ministar Vuković tada se nije izjasnio o predlogu premijera Spajića.

,,Ministarstvo finansija cjelovitu fiskalnu procjenu primjene modela izrađuje pažljivo i metodološki dosljedno, sagledavajući efekte na prihodnu i rashodnu stranu budžeta, kretanje deficita i javnog duga, kao i prateće mjere za očuvanje srednjoročne i dugoročne stabilnosti javnih finansija. Budući da je riječ o analizama, biće u potpunosti zaokružene kroz predlog Zakona o budžetu Crne Gore za 2027. godinu. Dodatno, primjena modela pratiće se u okviru novog Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti kroz fiskalna pravila i nadzor nezavisnog Fiskalnog savjeta, dok raspoloživa podrška iz Plana rasta Evropske unije i jačanje investicione aktivnosti doprinose održivosti njegovih efekata. Zvaničan i cjelovit stav Ministarstva finansija, sa preciznim fiskalnim pokazateljima efekata "Euro modela", dio je Predloga zakona o budžetu Crne Gore za narednu godinu. O ovom pitanju govorićemo kroz brojke, analize i mjere, a ne kroz političke konstrukcije", najavio je Vuković, piše Dan.

Pitanja ministru Vukoviću postavljena su još prije petnaestak dana, odgovore poslanicima dostavio je juče, ali se još nije pojavio da usmeno sa narodnim predstavnicima diskutuje u plenumu.

,,Kroz budžetski dokument i prateće analize, potpuno otvoreno i detaljno, obrazložićemo sve pred Skupštinom. Naš odgovor biće konkretne brojke, ostvareni i očekivani rezultati. Javnim finansijama se ne upravlja na osnovu političkih prognoza, već mjerljivim rezultatima", poručio je Vuković.

Inače, pitanja u vezi sa "Euro modelom" postavili su poslanici opozicije.

Poslanik Nikola Milović (DPS) pitao je Vukovića kada će Ministarstvo finansija iznijeti zvaničan stav o "Euro modelu" i da li će preuzeti političku i profesionalnu odgovornost, uključujući i ostavku, ukoliko se pokaže da njegove posledice ugrožavaju javne finansije, održivost penzionog fonda, privredu i radna mjesta.

,,Kada je riječ o odgovornosti, Ministarstvo finansija punu profesionalnu i institucionalnu odgovornost za upravljanje javnim finansijama nosi svakodnevno. Odgovornost se ne mjeri političkim izjavama, niti najavama ostavki, već je to obaveza koja se dokazuje kvalitetom odluka i ostvarenim rezultatima. Upravo zato, na konkretne bojazni odgovaramo činjenicama. Podsjećam da smo gotovo identične prognoze slušali prilikom uvođenja programa "Evropa sad" 1 i 2, kada su najavljivani bankrot i takozvani grčki scenario. U međuvremenu, javne finansije Crne Gore pokazale su se izrazito stabilnim, uz kontinuirani rast prihoda, ostvaren suficit tekuće potrošnje i deficit manji od planiranog. Zato je legitimno postaviti i pitanje odgovornosti onih koji su samouvjereno najavljivali ekonomski slom", smatra Vuković, javlja Dan.