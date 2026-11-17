Fudbalski klub Crvena zvezda potvrdio je u utorak da je iskusni vezista Rade Krunić produžio ugovor sa crveno-bijelima do 2028. godine, uz opciju nastavka saradnje na još jednu sezonu.

Izvor: MN Press

Rade Krunić ostaje na "Marakani"!

Iz beogradskog kluba su sa zadovoljstvom saopštili vijest o ostanku jednog od ključnih igrača u veznom redu, koji je od dolaska u Ljutice Bogdana postao nezamjenjiv šraf u ekipi. Krunić je dio Crvene zvezde postao 3. septembra 2024. godine, a do sada je u crveno-bijelom dresu upisao 107 nastupa i postigao deset pogodaka.

Ovaj 33-godišnji fudbaler rođen je u Foči, gdje je u dresu lokalne Sutjeske i započeo seniorsku karijeru. Put ga je dalje vodio preko Donjeg Srema i čačanskog Borca do Italije, gdje je ostavio dubok trag. Nakon zapaženih partija u Empoliju, uslijedio je transfer u slavni Milan, u kojem se godinama etablirao kao jedan od najvažnijih igrača i pravi motor veznog reda "rosonera", prije nego što je ispunio želju i obukao dres Crvene zvezde.