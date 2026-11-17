Željeznička infrastruktura Crne Gore (ŽICG) obustavila je saobraćaj na dijelu pruge Danilovgrad – Ostrog zbog, kako su saopštili, izvođenja radova na uklanjanju nestabilnih kamenih blokova koji predstavljaju potencijalnu opasnost za bezbjedno odvijanje saobraćaja.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Kako su naveli, nakon odrona koji su se dogodili u prethodnom periodu, ŽICG je, u saradnji sa ekspertima iz oblasti geologije i geotehnike sprovela više pregleda te lokacije.

“Na osnovu njihovih nalaza i procjena pristupilo se uklanjanju stijenske mase koja je ugrožavala prugu”, saopštili su iz ŽICG.

Pruga će, kako dodaju, ostati zatvorena za saobraćaj do završetka radova, odnosno raščišćavanja terena i uklanjanja svih preostalih nestabilnih kamenih blokova, piše CdM.

“Normalizacija željezničkog saobraćaja očekuje se u narednim danima, u zavisnosti od vremenskih uslova i dinamike izvođenja radova. ŽICG zahvaljuje putnicima na razumijevanju i strpljenju”, zaključili su u saopštenju.