Platni sistemi su u avgustu bili kontinuirano dostupni, čime je ostvarena raspoloživost od 100 odsto.

Izvor: MONDO/Jovana Raičević

Vrijednost realizovanog platnog prometa za 31 radni dan u avgustu iznosila je 2,4 milijarde EUR, pokazuju podaci Centralne banke, prenosi Dan.

Od toga je 88,96 odsto realizovano u Real Time Gross Settlement (RTGS) sistemu, 9,98 odsto u Deferred Net Settlement (DNS) sistemu, a 2,06 odsto u Platnom sistemu za izvršavanje instant kreditnih transfera (IPS), koji je zvanično počeo da radi 20. jula.

U RTGS sistemu se obavljaju pojedinačne platne transakcije između učesnika po bruto principu u realnom vremenu, a u DNS sistemu međubankarske platne transakcije po neto principu u odloženom vremenu.

IPS sistem obezbjeđuje prenos novca u svega nekoliko sekundi, 24 sata dnevno, svakog dana u godini, uključujući vikende i državne i vjerske praznike. U tom sistemu se mogu obavljati instant kreditni transferi, nalozi na iznos manji od tri hiljade EUR.

"U avgustu je za 31 radni dan realizovano ukupno 1,48 miliona naloga, od čega 32,48 odsto u RTGS sistemu, 57,73 u DNS sistemu, a 9,78 odsto u IPS sistemu", piše se u izvještaju CBCG, prenosi Dan.

Prosječni dnevni obim realizovanog platnog prometa, izražen preko broja naloga, u RTGS sistemu je iznosio 15,49 hiljada naloga, u DNS sistemu 27,54 hiljade, a u IPS-u 4,6 hiljada.

Platni sistemi su u avgustu bili kontinuirano dostupni, čime je ostvarena raspoloživost od 100 odsto.