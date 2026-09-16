Španske glumačke zvijezde Penelope Kruz i Havijer Bardem zablistali su na premijeri filma Bunker na Međunarodnom filmskom festivalu u Torontu, gdje tumače glavne uloge.
Španske glumačke zvezde Penelope Kruz i Havijer Bardem zablistali su na premijeri filma Bunker na Međunarodnom filmskom festivalu u Torontu, gdje tumače glavne uloge.
Par, koji važi za jedan od najskladnijih u Holivudu, ponovo je privukao pažnju na crvenom tepihu, samo nekoliko dana nakon što su zajedno blistali i na Filmskom festivalu u Veneciji.
Premijera filma "Bunker":
Penelope Kruz u koži i čipki, a Havijer Bardem ne skida pogled sa nje: Holivudski par oduševio u Torontu
Penelope i Havijer u filmu Bunker igraju glavne uloge, zbog čega publika s velikim nestrpljenjem očekuje dolazak ostvarenja u bioskope.
Njihovo zajedničko pojavljivanje u Veneciji, a potom i u Torontu, dodatno je podgrijalo interesovanje za film, koji se već ubraja među najiščekivanija ostvarenja u kojima slavni supružnici zajedno igraju.