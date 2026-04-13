Vrijednost realizovanog platnog prometa za 31 radni dan u martu iznosila je 2,49 milijardi eura, pokazuju podaci Centralne banke (CBCG).

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Od toga je 94,41 odsto realizovano u Real Time Gross Settlement (RTGS) sistemu, a ostatak u Deferred Net Settlement (DNS) sistemu.

U RTGS sistemu se obavljaju pojedinačne platne transakcije između učesnika po bruto principu u realnom vremenu, a u DNS sistemu međubankarske platne transakcije po neto principu u odloženom vremenu.

„U martu je za 31 radni dan realizovano ukupno 1,4 miliona naloga, od čega 40,18 odsto u RTGS sistemu, a ostatak u DNS sistemu“, navodi se u izvještaju CBCG, javlja Pobjeda.

Prosječni dnevni obim realizovanog platnog prometa u RTGS i DNS sistemu, izražen preko broja naloga, iznosio je 45,35 hiljada naloga, dok je prosječna dnevna vrijednost platnog prometa iznosila 80,24 miliona eura.

U martu za 18,54 hiljade minuta produkcije nije zabilježen zastoj u radu sistema, te je njegova raspoloživost bila 100 odsto.

CBCG je tokom maja prošle godine pustila u rad novu generaciju nacionalnog platnog sistema – RTS/X, u potpunosti usklađenog sa međunarodnim standardom ISO 20022, što predstavlja najznačajniju funkcionalnu i tehnološku promjenu u radu domaćeg platnog prometa od njegovog uspostavljanja 2005. godine.