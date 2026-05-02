Prosječna ponderisana efektivna kamatna stopa na ukupno odobrene kredite, koja obuhvata sve njihove troškove, u februaru je na mjesečnom nivou pala 0,01 procentni poen i iznosila je 6,16 odsto, pokazuju podaci Centralne banke (CBCG), prenosi RTCG.

“Prosječna ponderisana nominalna kamatna stopa banaka na ukupno odobrene kredite na mjesečnom nivou je bila niža 0,01 procentni poen i iznosila je 5,65 odsto”, navodi se u Biltenu CBCG.

Efektivna kamatna stopa na novoodobrene kredite u februaru je porasla 0,26 procentnih poena na 5,85 odsto, a nominalna 0,24 procentna boda na 5,41 odsto.

Kamatne stope mikrokreditnih finansijskih institucija (MFI) na ukupno odobrene kredite u februaru su pale, efektivna 0,37 procentnih poena na 18,84 odsto, a nominalna 0,32 procentna boda na 17,08 odsto.

Kamatne stope MFI na novoodobrene kredite u februaru su pale, efektivna 0,65 procentnih poena na 15,23 odsto, a nominalna 0,58 procentnih bodova na 13,9 odsto.

Prosječna ponderisana efektivna kamatna stopa na depozite u februaru je na mjesečnom nivou pala 0,02 procentna poena i iznosila je 0,29 odsto, piše RTCG.

Razlika između aktivnih i pasivnih kamatnih stopa u februaru je iznosila 5,87 procentnih poena i neznatno je viša u odnosu na januar.