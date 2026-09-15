Bivši ministar pravde Andrej Milović pozvan je da dođe u prostorije Specijalnog policijskog odjeljenja.

Izvor: Vlada Crne Gore

Bivši ministar pravde Andrej Milović pozvan je da u svojstvu građanina dođe u prostorije Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO).

Poziv SPO-a Milović je objavio na nalogu na mreži X.

"Pozvan sam od strane SPO, a po nalogu SDT, da dana 16. septembra 2026. godine u 9.00 časova prikupe od mene obavještenje u svojstvu građanina. Iako u pozivu, osim broja predmeta, ne piše o kom se predmetu radi, protiv koga i u vezi kog krivičnog djela, a što je u suprotnosti sa odredbama ZKP, kao odgovoran građanin odazvaću se pozivu. Nakon toga, odgovaraću na eventualna pitanja zainteresovanih medija, u granicama koje krivično-pravne norme dozvoljavaju", kazao je Milović.

https://x.com/AndrejMilovicPG/status/2099882674923929925?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2099882674923929925%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=