Srpski as Novak Đoković potvrdio je da će igrati u Pekingu krajem septembra.

Izvor: Instagram/djokernole/printscreen

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković, potvrdio je da će igrati na turniru u Pekingu poslije više od deceniju. Srpski as je na ovom prestižnom događaju u Kini imao dosta uspjeha, pošto je u šest nastupa isto toliko puta podigao pehar.

Đoković ima savršen učinak u Pekingu, a po sedmi istorijski trofej boriće se 28. septembra do 6. oktobra. Ipak, imaće jako težak zadatak, pošto će za rivale imati najbolje tenisere današnjice Janika Sinera i Karlosa Alkaraza.

Srpski as se raduje povratku u Kinu gdje ima veliku bazu navijača i jedva čeka da ponovo zaigra pred njima.

"Vrlo sam srećan što objavljujem da se poslije mnogo godina vraćam u Peking na Kina Open. Vrlo sam uzbuđen što se vraćam i što ću igrati pred svima vama u Nacionalnom teniskom centru, jednom od najljepših mjesta u tenisu, mjestu u kojem imam nevjerovatne uspomene i velike uspjehe tokom karijere. Želim da se zahvalim svim kineskim fanovima za dugotrajnu ljubav i podršku tokom godina. Jedva čekam da igram pred vama", rekao je Đoković u video snimku u kojem su objedinjeni svi njegovi uspjesi iz Pekinga.

Đoković se u Peking vraća poslije tačno 11 godina, a posljednji put je slavio 2015. godine kada je u finalu deklasirao Rafaela Nadala (6:2, 6:2). Očigledno je da srpski as kroji raspored u odnosu na svoje fizičko stanje i da je spreman da se nadmeće sa najboljima uprkos razočarenju i problemima na nedavnom US Openu.

(MONDO)