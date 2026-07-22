Centralna banka podsjeća da se javnosti uvijek obraća isključivo putem svojih zvaničnih kanala komunikacije - internet stranice i zvaničnih profila CBCG na društvenim mrežama.

Izvor: MONDO/Jovana Raičević

Centralna banka Crne Gore upozorila je građane da se putem aplikacija za razmjenu poruka i društvenih mreža šire lažne poruke u kojima se zloupotrebljavaju ime Centralne banke Crne Gore kao i kompanije Western Union.

"U porukama se neistinito navodi da CBCG i Western Union svim punoljetnim građanima Crne Gore isplaćuju jednokratni poklon u iznosu od 50 eura, uz poziv da korisnici otvore dostavljeni link kako bi navodno preuzeli novac. Centralna banka Crne Gore nije poslala navedenu poruku niti učestvuje u ovoj aktivnosti. Riječ je o pokušaju internet, odnosno takozvane fišing prevare, čiji je cilj da se građani navedu na otvaranje lažnih linkova i eventualno ustupanje ličnih, finansijskih ili bankarskih podataka", saopšteno je iz Centralne banke.

Centralna banka podsjeća da se javnosti uvijek obraća isključivo putem svojih zvaničnih kanala komunikacije - internet stranice i zvaničnih profila CBCG na društvenim mrežama.

"Centralna banka takođe podsjeća da ne sprovodi zajedničke promotivne kampanje sa privatnim pravnim subjektima pojedinačno, niti bilo kada zahtijeva od građana da kliknu na link, popune obrazac, instaliraju aplikaciju ili dostave lične i bankarske podatke kako bi ostvarili neočekivanu finansijsku dobit, poklon ili nagradu. Pozivamo građane da ne otvaraju linkove sadržane u ovakvim porukama, ne unose i ne dostavljaju lične, finansijske ili bankarske podatke, ne prosljeđuju poruku drugim korisnicima, kao i da prijave sumnjivu poruku nadležnim institucijama i potom je obrišu", saopšteno je.