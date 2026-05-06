Iz CBCG reagovali su povodm jučerašnje blokade računa Opštine Budva, koji je kasnije deblokiran.

Izvor: MONDO/Jovana Raičević

Centralna banka Crne Gore ima zakonsku obavezu da po prijemu naloga postupi bez odlaganja i da sprovede naplatu sa računa izvršnog dužnika na kojima postoje raspoloživa sredstva u korist računa izvršnog povjerioca, prema redosljedu i vremenu prijema naloga, saopštili su iz te ustanove, prenosi Dan.

Saopštenje CBCG prenosimo integralno:

"Povodom navoda iznijetih u javnosti u vezi sa postupanjem CBCG u postupku prinudne naplate sa računa Opštine Budva, a posebno tvrdnji da je CBCG „dozvolila blokadu bez upozorenja“ i insinuacija o mogućem političkom uticaju na njeno postupanje, radi tačnog informisanja javnosti, ukazujemo na sljedeće:

CBCG sprovodi izvršenje na novčanim sredstvima na računima pravnih lica i preduzetnika, u skladu sa zakonom kojim se uređuje izvršenje i obezbjeđenje, a na osnovu rješenja o izvršenju nadležnih organa.

S tim u vezi, CBCG ne pokreće postupak prinudne naplate, ne utvrđuje postojanje duga i ne odlučuje o pravima i obavezama stranaka u tom postupku. Uloga CBCG u ovom postupku je jasno određena zakonom i svodi se na izvršavanje formalno ispravnih naloga nadležnih organa, te ima zakonsku obavezu da po prijemu takvog naloga postupi bez odlaganja, odnosno da sprovede naplatu sa računa izvršnog dužnika na kojima postoje raspoloživa sredstva u korist računa izvršnog povjerioca, prema redosljedu i vremenu prijema naloga.

U konkretnom slučaju, CBCG je 29. aprila ove godine primila Rješenje o izvršenju postupajućeg javnog izvršitelja, koje je sprovedeno u skladu sa prethodno opisanim zakonskim postupkom.

Takođe, ukazujemo da CBCG u postupku prinudne naplate nema ovlašćenje da prethodno obavještava izvršnog dužnika o prijemu naloga za prinudnu naplatu. Naime, zakonom je propisano da od momenta prijema naloga za blokadu računa izvršnog dužnika do blokade, kao i tokom trajanja blokade, sredstva na tom računu ne mogu biti korišćena za druga plaćanja.

Napominjemo da CBCG provjerava isključivo formalnu ispravnost dostavljenih naloga za prinudnu naplatu, bez ovlašćenja da preispituje ispravnost izvršnih i vjerodostojnih isprava, niti da ocjenjuje osnovanost potraživanja. Odgovornost za zakonitost i sadržinu akata na osnovu kojih se sprovodi prinudna naplata snosi organ koji ih donosi, odnosno u konkretnom slučaju javni izvršitelj.

Zbog navedenog, tvrdnje i insinuacije o političkom uticaju na postupanje CBCG su apsolutno neosnovane. CBCG svoje nadležnosti vrši profesionalno, nepristrasno i nezavisno, isključivo u skladu sa Ustavom, zakonom i principom institucionalne nezavisnosti "istakli su iz CBCG.