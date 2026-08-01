Novim zakonom, koji je usvojila Skupština Crne Gore, prvi put se uspostavlja jedinstven službenički sistem na lokalnom nivou, a iz Ministarstva javne uprave poručuju da se time jača profesionalizacija i ispunjava jedno od ključnih mjerila na evropskom putu

Izvor: MONDO/ Teodora Orlandić

Skupština Crne Gore usvojila je Zakon o lokalnim službenicima i namještenicima, čime je po prvi put uspostavljen jedinstven, cjelovit i moderan službenički sistem na lokalnom nivou, prenosi portal CDM, pozivajući se na saopštenje Ministarstva javne uprave.

Kako navode iz Ministarstva, riječ je o zakonu koji predstavlja završni korak u reformi sistema lokalne samouprave i uspostavlja pravni okvir usklađen sa najvišim evropskim standardima.

Prema saopštenju, ključna novina je jasno razdvajanje političkog i profesionalnog nivoa u opštinama, pa funkcije poput glavnog administratora, sekretara skupštine i starješina organa lokalne uprave više neće biti predmet političkih dogovora, već će ih obavljati stručni kadrovi izabrani na osnovu znanja, kompetencija i rezultata rada.

Ministar javne uprave Maraš Dukaj poručio je da novi zakon predstavlja važan iskorak u profesionalizaciji lokalne uprave.

„Donošenjem ovog zakona šaljemo jasnu i odlučnu poruku – lokalna uprava više ne smije i neće biti mjesto političkih kalkulacija, već prostor profesionalizma, stručnosti i odgovornosti. Ovim zakonskim rješenjem stvaramo jaku i modernu lokalnu samoupravu koja je okrenuta isključivo potrebama naših građana i zahtjevima evropske integracije“, kazao je Dukaj.

Kako prenosi CDM, zakon uvodi i niz novih rješenja, među kojima su sistem stipendiranja deficitarnih kadrova, poput IT stručnjaka, arhitekata i unutrašnjih revizora, interno tržište rada koje omogućava mobilnost zaposlenih između opština, kao i rješavanje pitanja sezonskog zapošljavanja komunalnih policajaca i stručnjaka za povlačenje sredstava iz fondova Evropske unije.

Iz Ministarstva ističu da usvajanje zakona nije važno samo zbog ispunjavanja jednog od završnih mjerila za zatvaranje Poglavlja 23, već i zbog stvaranja temelja za dugoročnu stabilnost i razvoj države.

„Kvalitetna zakonska rješenja ne kreiramo i usvajamo samo radi usklađivanja sa Briselom, već radi korjenite transformacije društva, čime ubrzanim i sigurnim korakom koračamo ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji“, zaključio je Dukaj.