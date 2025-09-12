Iz NTO je saopšteno da je to pet odsto više u poređenju sa 2019. godinom.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U Crnoj Gori je u četvrtak 11. septembra, prema nezvaničnim podacima lokalnih turističkih organizacija, boravilo 88 hiljada turista, četiri odsto više u odnosu na isti prošlogodišnji period, saopšteno je iz Nacionalne turističke organizacije (NTO).

Iz NTO je saopšteno da je to pet odsto više u poređenju sa 2019. godinom.

“Najveća koncentracija gostiju zabilježena je u primorskim opštinama, Budvi, Ulcinju, Herceg Novom i Baru, koje tradicionalno ostvaruju najveći promet tokom glavne ljetnje sezone”, piše u saopštenju.

Kada je riječ o hotelskom smještaju, trenutno u crnogorskim hotelima boravi oko 34 hiljade turista, što je na istom nivou kao prethodne godine. U privatnom smještaju registrovano je 53,1 hiljada turista, što je povećanje od 6,43 odsto u odnosu na isti period prošle godine.

“Ukupni namjenski prihodi, odnosno dio prihoda koji ide u državni budžet, a koji obuhvata boravišnu i turističku taksu, kao i članski doprinos, od početka godine zaključno sa 9. septembrom iznosili su 3,24 miliona eura, što je tri odsto više u odnosu na isti period prethodne godine”, rekli su iz NTO.

Prema podacima Aerodroma Crne Gore, od početka godine zaključno sa 7. septembrom, na crnogorskim aerodromima opsluženo je 2,3 miliona putnika, što je osam odsto više u odnosu na isti period prošle godine i 16 odsto više u odnosu na 2019. godinu.

“Na drumskim graničnim prelazima, shodno podacima Uprave policije, tokom prvih osam mjeseci registrovano je ukupno 8,19 miliona ulazaka putnika, što je oko dva odsto više u odnosu na prethodnu godinu. U istom periodu registrovan je i 2,69 miliona ulazaka vozila, što je porast od oko tri odsto”, dodaje se u saopštenju.

Na pomorskim graničnim prelazima tokom prvih osam mjeseci registrovano je ukupno 693,45 hijada ulazaka putnika, što predstavlja rast od deset odsto u odnosu na isti period prošle godine.

“Posebno značajan rast bilježe Nacionalni parkovi Crne Gore, koje je u periodu od januara do avgusta posjetilo 683,86 hiljada posjetilaca, što je 30,45 odsto više u odnosu na isti period prošle godine”, zaključuje se u saopštenju.