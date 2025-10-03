Poručio je da država treba da poštuje ljudska prava i riješi zahtjeve radnika nekadašnjeg giganta.

Država mora bivšim radnicima ‘Radoja Dakića’ isplatiti ono što im duguje, a ne da ćuti 10 mjeseci čime krši Ustav, saopštio je predstavnik udruženja malih akcionara Milan Vukčević, prenosi RTV Podgorica.

“Neka kažu nemate pravo, mi smo NVO i imamo pravni legitimitet i legalitet, možemo da idemo kao stranka u Strazbur, mi već imamo i Strazbur odluku da se, prvo od Ustavnog suda da se jamči pravo svojine, a onda iz Strazbura da smo ometeni u mirnom uživanju imovine“, kazao je Vukčević.

Navodi da pravdu čekaju godinama.

“Mi smo u situaciji da ovu komemoraciju održimo u užem krugu porodice, ovo je sad koordinacioni odbor, jer nama je preko 900 ljudi preminulo a 11 izvršilo samoubistvo“, naveo je Vukčević.

Ključan je, dodaje, povratak bespravno prodate imovine.

“Presudom 33 odsto imovine nepokretnosti ‘Radoja Dakića’ je bilo fizičkih lica, mi možemo da tražimo se 33 odsto ovih zgrada sruši, a oni, pametnije im je, neka vide kako su prodali imovinu ispod procjenjene vrijednosti, 20 miliona manje“, kazao je Vukčević.

Poručio je da država treba da poštuje ljudska prava i riješi zahtjeve radnika nekadašnjeg giganta.




