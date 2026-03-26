"Za usvajanje žalbi Danila Mandića glasalo je pet sudija, jedan protiv, dok su dvije sutkinje dale saglasno izdvojeno mišljenje", saopšteno je iz Ustavnog suda.

Ustavni sud Crne Gore usvojio je tri pritvorske ustavne žalbe okrivljenog Danila Mandića i utvrdio da u predmetu koji se vodi protiv njega nije zadovoljen princip posebne revnosti u skladu sa standardima Evropskog suda za ljudska prava.

"Za usvajanje žalbi Danila Mandića glasalo je pet sudija, jedan protiv, dok su dvije sutkinje dale saglasno izdvojeno mišljenje", saopšteno je iz Ustavnog suda.

Utvrđeno je, dodaje se, da nadležni nijesu postupali revnosno jer su zastoji i odugovlačenja uzrokovani isključivo njihovom krivicom, dok odbrana okrivljenog svojim ponašanjem nije doprinijela produženju trajanja postupka.

"Dodatno, troje sudija zauzelo je stav da nema osnovane sumnje da je okrivljeni učinio krivična djela stavljena mu na teret, odnosno da Osnovni i Viši sud nijesu dali dovoljno argumenata za taj zaključak".

U saopštenju se navodi da su dvije sutkinje izdvojile mišljenje, smatrajući da, dosljedno više puta iskazanom stavu Ustavnog suda u svim odlukama donijetim u Pritvorskom vijeću, nije na Ustavnom sudu da ispituje da li obrazloženje sudova zadovoljava nivo neophodan za osnovanu sumnju, osim ako obrazloženje nema nikakvog argumenta.