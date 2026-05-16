Ministarstvo utvrdilo brojne nepravilnosti u idejnom rješenju za obnovu bazena u SC „Morača“

Kako prenosi CDM, idejno rješenje za rekonstrukciju olimpijskog bazena u okviru Sportski centar Morača nije usklađeno sa urbanističko-tehničkim uslovima, zbog čega je Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine naložilo Ministarstvu javnih radova da u roku od osam dana dostavi dopunjenu dokumentaciju i ispravi utvrđene nepravilnosti.

U obavještenju Direktorata glavnog državnog arhitekte, koje je potpisala generalna direktorica Mirjana Đurišić, navodi se da je Ministarstvo javnih radova podnijelo zahtjev za saglasnost na projekat koji je izradila kompanija Moncore DOO, ali da je nakon pregleda dokumentacije utvrđeno više nedostataka.

Kako prenosi CDM, jedan od ključnih problema odnosi se na zauzetost prostora i nedovoljno zelenih površina. U dokumentaciji se navodi da ukupna zauzetost objekta iznosi 5.137,64 kvadratna metra, uključujući i nadstrešnicu, dok procenat zelenila nije precizno prikazan, ali se iz grafičkih priloga zaključuje da ne može dostići zakonom propisanih 30 odsto.

Urbanističko-tehnički uslovi predviđaju da maksimalna zauzetost lokacije može biti 40 odsto, dok najmanje 30 procenata prostora mora ostati pod zelenim površinama.

Sporan je i broj parking mjesta. Iako je planirano da budući objekat ima kapacitet između 3.500 i 4.000 sjedišta, projektom su predviđena svega 64 parking mjesta na parceli.

„Potrebno je dati uporište u planskom dokumentu za obračun potrebnog broja parking mjesta i jasno naznačiti na koji način je obezbijeđen“, navodi se u aktu Ministarstva.

Pored toga, Direktorat je ukazao i na neusaglašenost grafičkih priloga, nedostatak jasnog prikaza saobraćajnog pristupa, neoznačene granice lokacije, kao i izostanak planova rušenja i zidanja, što je obavezno kod rekonstrukcije postojećih objekata.

Kako prenosi CDM, od projektanta je zatraženo i dostavljanje fotodokumentacije postojećeg objekta, detaljnije uređenje terena i preciznije definisanje odnosa objekta sa okolnim prostorom i saobraćajnicama.

U dokumentu Ministarstva se upozorava da će, ukoliko tražene izmjene ne budu dostavljene u predviđenom roku, nadležni organ donijeti rješenje bez dodatnog izjašnjavanja podnosioca zahtjeva.