Počeli su pripremni radovi uoči najavljene rekonstrukcije krova M:tel dvorane „Morača“.

Direktor Sportskih objekata Miljan Ivanović za „Dan“ je saopštio da su radnici budvanske firme Lever Inženjering počeli da ograđuju gradilište.

"Pripremni radovi obuhvataju ograđivanje gradilišta, postavljanje platformi. Imamo najavu da će krajem naredne sedmice početi glavni radovi. Sanacija krova je rješavanje jednog gorućeg problema koji traje skoro desetak godina. Ranijih godina je krov prokišnjavao i rađene su blaže sanacije koje nisu bile trajno rješenje. Međutim, u poslednjih desetak godina krov je baš bio problematičan" saopštio je Ivanović.

On je dodao da će garancija na izvedene radove biti deset godina.

"Iako se radi o sanaciji krova, mi smo angažovali nadzor iako nismo imali obavezu za to. To smo uradili zbog bezbjednosti i sigurnosti. Takođe, angažovali smo i firmu koja će da radi i plan zaštite na radu, a obezbijedili smo i sve garancije prema trećim licima" naveo je Ivanović.

Dodaje da je rok završetka svih radova 60 dana.

"Očekujemo da nam vremenske prilike idu na ruku" kazao je Ivanović.

Sanacija krova koštaće 937.000 eura.