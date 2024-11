Ističe da zaposlenima u preduzeću nije dozvoljeno da se kontroliše kako se posao obavlja.

On je nabrojao niz problema sa kojima se suočio kada je došao na čelo preduzeća.

“Nažalost, novi menadžment je zatekao potpuno zapuštene Sportske objekte u svim segmentima – od blokade računa u momentu preuzimanja, dugovanja za struju i vodu, lažno prikazivanih finansijskih izvještaja na kraju godine, četiri uzastopne negativne revizije poslovanja koje su upravo to konstatovale, terena na Gradskom stadionu koji nije zamijenjen 10 godina i za koji su mediji 2018. pisali “oranica pod Goricom“ (zar je za očekivati da poslije šest godina bude bolji nego tada), fantomskog objekta u Njegoševom parku koji nije bio ni ucrtan, a kamo li uknjižen, Stadiona malih sportova bez upotrebne dozvole, pa do krova sportskog centra “Morača“, na čiju je hidroizolaciju 2018. godine potrošena velika količina novca, a da je on poslije prve kiše počeo da prokišnjava”, navodi se u saopštenju.

“Upravo taj posao budi najveću sumnju, jer je garancija za posao bio iznos od 8 hiljada eura, što nije ni dvadeseti dio novca koji je potrošen. Uz to, nadzor koji je angažovan sa strane potpisao je da je taj posao urađen kako treba, a posebno zanimljivo je da zaposlenima u službi održavanja Sportskih objekata nije dozvoljeno da se penju na krov i kontrolišu kako se posao obavlja. Poznato je i da su veliki problemi sa prokišnjavanjem bili 2022, prilikom EP u rukometu, što samo govori koliko već traje takva situacija. Na sve to, prošli menadžment Sportskih objekata i silni savjetnici koje je imao izvršni direktor, pravili su se mrtvi i jedino reda radi pisali izvođaču da krov toči i da se mora popraviti”, kaže se u saopštenju.

Zbog toga su angažovani profesori sa Građevinskog fakulteta. Za sanaciju je, kako se navodi, potrebno milion eura.

“Upravo zbog toga i višegodišnjeg trajanja problema, mi smo angažovali Građevinski fakultet i profesore sa tog fakulteta da ispitaju da li je zbog tog obilnog prokišnjavanja došlo do oštećenja čeličnih sajli koje drže krov, kako bismo bili sigurni da su gledaoci u dvorani bezbjedni. Dva nalaza koja su urađena govore da je počela korozija sajli, da se ona mora hitno zaustaviti potpuno novom sanacijom i iznutra i spolja, ali da opasnost za gledaoce može biti isključivo ako bi došlo do odvajanja komadića maltera u dijelovima južne strane tribine, recimo prilikom velikih padavina. Šanse da se to dogodi su male, ali u izvještaju se navodi da do potpune sanacije krova, koja bi se uradila na ljeto i za koju je zbog propusta u prošlosti sada već potrebna cifra od oko milion eura, na tim djelovima treba postaviti zaštitnu mrežu na plafonu koja bi spriječila da se neki komadić odvoji. Mi nemamo izbora osim da postupimo po izvještaju eksperata”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, prvo će biti raspisan tender za postavljanje zaštitne mreže, a budžetom za narednu godinu Glavnog grada, predviđena su sredstva za potpunu sanaciju krova.

“Sa problemom su upoznate sve strukture u Glavnom gradu, naišli smo na njihovo razumijevanje i izmjenom javnih nabavki prvo će biti raspisan tender za postavljanje zaštitne mreže, a budžetom za narednu godinu su predviđena sredstva za potpunu sanaciju krova. Po mišljenju profesora, ta sanacija produžiće vijek trajanja Sportskog centra za 20-ak godina. Napominjem da je sve što smo preduzeli urađeno prije tragedije u Novom Sadu, a ta strašna nesreća, nažalost, samo je potvrda da smo bili u pravu što nijesmo htjeli i ne želimo da bilo šta prepustimo slučaju”, kaže se u saopštenju

Kako se dodaje u M:tel dvorani Morača u ovom trenutku može se i trenirati i mogu se igrati utakmice, jedino neće biti dozvoljeno da gledaoci borave u svečanoj loži i djelovima sektora pored nje, gdje je prokišnjavanje svih ovih godina bilo najintenzivnije.

“Postavljanjem zaštitne mreže, koje iziskuje određenu proceduru jer je riječ o iznosu koji prevazilazi jednostavne nabavke, dvorana bi ponovo imala puni kapacitet, a onda bi se na ljeto pristupilo potpunoj sanaciji krova”, kazali su.

Za kraj napominju da Sportski objekti nisu imali jedan euro prihoda od marketinga i drugih sopstvenih djelatnosti te prirode.

“Posebno mi je važno da napomenem da Sportski objekti nisu imali jedan euro prihoda od marketinga i drugih sopstvenih djelatnosti te prirode, a da je novi menadžment od tih stavki, uprkos identičnom budžetu u okolnostima kada je sve poskupljelo, ostvarilo izuzetno značajan prihod koji je zaslužan za goli opstanak Društva. I tu sigurno neće biti kraj, postoje svi preduslovi da Sportski objekti budu primjer kako jedno gradsko preduzeće može uspješno da posluje. To je prepoznato i na državnom i na lokalnom nivou, Vlada je u kapitalne investicije uvrstila izgradnju Istočne tribine Gradskog stadiona i natkrivanje olimpijskog bazena, predviđena je i izgradnja multifunkcionalne dvorane u sklopu Strelišta Ljubović, a nacrtom budžeta Glavnog grada predviđena je i sanacija krova Sportskog centra i promjena podloge na Gradskom stadionu. Uz naše aktivnosti, kojima planiramo još veći sopstveni prihod, biće to jedna prelijepo zaokružena priča.”, kaže se u saopštenju.

Ističu da i pored svega imaju razlog za optimizam.

“Od dolaska novog menadžmenta ostvaren je izuzetno značajan prihod od sopstvenih djelatnosti, od izdavanja dvorane za koncerte, od marketinga, obogaćeni sadržaji na bazenima donijeli su nam veći prihod i od ulaznica i od propratnih aktivnosti. Renovirane su pres-sala i svlačionice na stadionu, te površine oko terena, uknjižen je i valorizovan objekat u Njegoševom parku. Sa Parking servisom i ostalim gradskim službama na površini iza Istočne tribine napravljen je privremeni parking, poslije sastanaka sa Agencijom za izgradnju i razvoj Podgorice i naših molbi raspisan je tender za rekonstrukciju dijela Beogradske ulice koji će omogućiti priključak na vodovodno-kanalizacionu mrežu i upotrebnu dozvolu za Stadion malih sportova, uskoro ćemo postaviti i LED displej za reklamiranje koji će nam donositi prihod… Sa sindikatima smo potpisali kolektivni ugovor i prilagodili ga ostalim gradskim preduzećima. U planu nam je da odjeljenja za marketing, i projekte i razvoj donose dodatna sredstva od reklamiranja, sponzorstava, te evropskih grantova. Dakle, imamo puno razloga da budemo zadovoljni onim što je urađeno i nade da Sportskim objektima predstoji lijepa budućnost”, zaključuje se u saopštenju.