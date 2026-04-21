U toku je velika akcija Specijalnog policijskog odjeljenja i Specijalnog državnog tužilaštva u Baru gdje je na izlazu ka Ulcinju blokiran cijeli kvart, saznaju "Vijesti".
Više desetina službenika SPO i Uprave policije blokiralo je naselje u Baru i u toku su pretresi više kuća, stanova i objekata.
"Vijesti" za sada nemaju više informacija o operaciji niti koliko je osoba uhapšeno po nalogu Specijalnog državog tužilaštva.
Zbog akcije u Baru za sada se nije oglašavalo Specijalno državno tužilaštvo.