Barska policija podnijela je krivičnu prijavu protiv Nikšićanina M.J. (44) zbog sumnje da je, 2024. godine, izazvao požar na vozilu jedne osobe iz tog primorskog grada, saopštila je Uprava policije (UP).

"Naime, kako se sumnja, prijavljeni M.J. je 2. oktobra 2024. godine, oko 23.40 časova u Baru, došao do parkiranog vozila marke 'Škoda Octavia', u vlasništvu oštećenog lica, koje je zatim polio lako zapaljivom tečnošću, a potom otvorenim plamenom izazvao požar na istom vozilu, nakon čega se dao u bjekstvo", ističe se u saopštenju Uprave policije.

Kako navode iz policije, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru, nakon sprovedenih kriminalističkih mjera i radnji, protiv M.J. je podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično djelo izazivanje opšte opasnosti.