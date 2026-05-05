Račun Opštine Budva bio je blokiran na 5,6 miliona eura nakon prinudne naplate pravosnažne sudske presude.

Izvor: MONDO/Mladen Stojović

Opština Budva deblokirala je račun pozajmivši 2,2 miliona eura od tri opštinske firme i time omogućila da se isplate radnicima plate.

Predsjednik Opštine Budva Nikola Jovanović potvrdio je "Vijestima" da je pozajmljeno 715 hiljada eura od Mediteran reklama i 400 hiljada od gradskog Vodovoda na čijem čelu se nalaze kadrovi političke grupacije "Budva naš grad".

Ugovor o pozajmici na 1,1 miliona eura zaključen je i sa firmom Parking servis, na čijem je čelu kadar Demokratske partije socijalista (DPS).

Kako piše u ugovoru o zajmu u koji su Vijesti imale uvid, riječ je o beskamatnim pozajmicama.

“Zajmoprimac se obavezuje da ce pozajmijeni iznos vratiti Zajmodavcu najkasnije do 17.05.2026. godine. Otplata se može vršiti jednokratno ill u ratama", piše u ugovoru o zajmu sa Parking servisom.

Račun Opštine Budva bio je blokiran na 5,6 miliona eura nakon prinudne naplate pravosnažne sudske presude.

Predsjednik Opštine Budva Nikola Jovanović saopštio je ranije danas da je račun Opštine Budva odblokiran u ekspresnom roku, čime su kako je rekao, otklonjeni svi pokušaji da se izazove zastoj u radu lokalne uprave i stvore vještački problemi u funkcionisanju sistema.