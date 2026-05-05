Račun Opštine blokiran je na 5,6 miliona eura nakon prinudne naplte pravosnažne sudske presude.
Direktor Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Mladen Mikijelj uputio je dopis predsjedniku Opštine Budva Nikoli Jovanoviću nudeći pomoć te državne kompanije za prevazilaženje finansijske krize u kojoj se našla metropola turizma zbog koje radnici nisu primili platu. To je Vijestima potvrđeno u JP “Morsko dobro”.
“Poštovani gospodine Jovanoviću, na osnovu informacija iz medija i neformalnih razgovora sa zaposlenima u Opštini Budva, upoznati smo sa trenutnim stanjem i finansijskim poteškoćama, naročito u pogledu isplate zarada i izmirenja drugih obaveza prema zaposlenima. Zabrinjava činjenica da je Opština Budva poslije deset godina likvidnog poslovanja i javnosti poznatih informacija da na računu Opštine ima 20 miliona eura prenijetih sredstava, uz rekordan budžet i rekordnu naplatu prihoda, zapala u probleme sa likvidnošću”, navodi Mikijelj u dopisu.
Kako naglašava polazeći od brige za građane Budve i neophodnosti redovnog izmirenja obaveza prema njima, a posebno socijalno ugroženim kategorijama stanovništva, izražavamo spremnost da pomognemo u prevazilaženju postojećih problema.
“Konkretno, kao Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, spremni smo da ponudimo finansijsku pomoć kako bi se prevazišli problemi u kojima ste se našli i Vi i institucija kojom upravljate. JP Morsko dobro, zahvaljujući dobrim poslovnim rezultatima, u mogućnosti je da izdvoji dio sredstava putem pozajmice i na taj način pomogne Opštini Budva da prevaziđe krizu likvidnosti u kojoj se našla. Kao državno preduzeće sa sjedištem u Budvi, JP Morsko dobro osjeća obavezu da građanima Opštine Budva i zaposlenima pomogne da se kriza prevaziđe. Saradnja sa Opštinom Budva je uvijek bila prioritet za JP za upravljanjem morskom dobrom Crne Gore”, istakao je Mikijelj i dodao:
“Osim toga, spremni smo da pomognemo ne samo u vezi problema sa likvidnošću već i da ponudimo određena sredstva za učešće u infrastrukturnim projektima budući da je sad već izvjesno da će Opštini nedostajati sredstva za njihovo izvođenje. Uvjereni smo da bi to bio dobar primjer saradnje u korist javnog interesa i na dobrobit Budve i njenih građana i dobar primjer opštinskih i državnih institucija. S tim u vezi, predlažemo sastanak predstavnika JP Morsko dobro i Opštine Budva u najkraćem roku kako bismo razmijenili potrebne informacije i ostvarili saradnju na korist građana Budve”, zaključuje Mikijelj.