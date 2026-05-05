Račun Opštine blokiran je na 5,6 miliona eura nakon prinudne naplte pravosnažne sudske presude.

Izvor: MEDIA BIRO

Direktor Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Mladen Mikijelj uputio je dopis predsjedniku Opštine Budva Nikoli Jovanoviću nudeći pomoć te državne kompanije za prevazilaženje finansijske krize u kojoj se našla metropola turizma zbog koje radnici nisu primili platu. To je Vijestima potvrđeno u JP “Morsko dobro”.

“Poštovani gospodine Jovanoviću, na osnovu informacija iz medija i neformalnih razgovora sa zaposlenima u Opštini Budva, upoznati smo sa trenutnim stanjem i finansijskim poteškoćama, naročito u pogledu isplate zarada i izmirenja drugih obaveza prema zaposlenima. Zabrinjava činjenica da je Opština Budva poslije deset godina likvidnog poslovanja i javnosti poznatih informacija da na računu Opštine ima 20 miliona eura prenijetih sredstava, uz rekordan budžet i rekordnu naplatu prihoda, zapala u probleme sa likvidnošću”, navodi Mikijelj u dopisu.

Kako naglašava polazeći od brige za građane Budve i neophodnosti redovnog izmirenja obaveza prema njima, a posebno socijalno ugroženim kategorijama stanovništva, izražavamo spremnost da pomognemo u prevazilaženju postojećih problema.

“Konkretno, kao Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, spremni smo da ponudimo finansijsku pomoć kako bi se prevazišli problemi u kojima ste se našli i Vi i institucija kojom upravljate. JP Morsko dobro, zahvaljujući dobrim poslovnim rezultatima, u mogućnosti je da izdvoji dio sredstava putem pozajmice i na taj način pomogne Opštini Budva da prevaziđe krizu likvidnosti u kojoj se našla. Kao državno preduzeće sa sjedištem u Budvi, JP Morsko dobro osjeća obavezu da građanima Opštine Budva i zaposlenima pomogne da se kriza prevaziđe. Saradnja sa Opštinom Budva je uvijek bila prioritet za JP za upravljanjem morskom dobrom Crne Gore”, istakao je Mikijelj i dodao:

“Osim toga, spremni smo da pomognemo ne samo u vezi problema sa likvidnošću već i da ponudimo određena sredstva za učešće u infrastrukturnim projektima budući da je sad već izvjesno da će Opštini nedostajati sredstva za njihovo izvođenje. Uvjereni smo da bi to bio dobar primjer saradnje u korist javnog interesa i na dobrobit Budve i njenih građana i dobar primjer opštinskih i državnih institucija. S tim u vezi, predlažemo sastanak predstavnika JP Morsko dobro i Opštine Budva u najkraćem roku kako bismo razmijenili potrebne informacije i ostvarili saradnju na korist građana Budve”, zaključuje Mikijelj.