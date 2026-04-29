Račun Opštine Budva blokiran je danas na iznos od 4,5 miliona eura, na osnovu rješenja o prinudnoj naplati javnog izvršitelja Darka Rajkovića, a na osnovu pravosnažne presude Višeg suda koji je presudio u korist članova porodice Rafailović.

To je Vijestima potvrđeno iz više izvora.

Vijesti su prošle sedmice objavile da se Opština Budva našla pred novim velikim finanijskim udarom jer će morati da isplati članovima staromještanske porodice Rafailović 4,2 miliona eura plus dodatne kamate nakon što je Viši sud presudio u korist mještana koji su dokazali da im je bez naknade prije više decenija nacionalizovano zemljište na rtu Zavala koji dijeli Budvu i Bečiće.

Riječ je o 14 nasljednika koji su vodili višegodišnji sudski spor, koji je sada okončan u njihovu korist.

Viši sud je, kako se navodi u presudi u koju su “Vijesti” imale uvid, ukinuo presudu Osnovnog suda u Kotoru iz marta 2024. kojom je bilo dosuđeno da se ukupno za 14 nasljednika isplati 8.624.761 eura.

Presudom Višeg suda, kojom je djelimično usvojen tužbeni zahtjev Rafailovića, ukupni iznos bez kamate koji će Opština isplatiti na ime naknade je 4.291.565,13 eura, ali naknadom nije obuhvaćeno svih 14 nasljednika.

Sud je usvojio da se tužiocima prvog i drugog reda isplati po 1.609.336 eura, dok onima od trećeg do petog reda treba da se isplati 536.445 eura.

Odbijen je tužbeni zahtjev tužioca šestog, sedmog i osmog reda o isplati po 82.5.978 eura, tužiocima od 9. do 11. reda po 165.195 eura, kao i tužiocima od 12. do 14 reda da se isplati po 495.586 eura.

Opština je presudom Višeg suda obavezana da tužiocima od prvog do petog reda na naknade troškova postupka isplati po 95.941 eura, a od šestog do 14. reda po 21.175 eura.