Predsjednik Opštine Budva Nikola Jovanović saopštio je danas da je račun Opštine Budva odblokiran u ekspresnom roku, čime su kako je rekao, otklonjeni svi pokušaji da se izazove zastoj u radu lokalne uprave i stvore vještački problemi u funkcionisanju sistema.

"Deblokadom računa Opštine Budva odmah su isplaćene sve zarade zaposlenima u opštini, javnim službama i ustanovama čiji je osnivač opština, uprkos pokušajima pojedinih političkih subjekata da širenjem panike i dezinformacija uznemire zaposlene i građane. Ovim je potvrđeno stabilno funkcionisanje sistema i odgovoran odnos prema zaposlenima i njihovim pravima", kazao je Jovanović za "Vijesti".

On je dodao da je blokada, koja je iznosila gotovo šest miliona eura sa kamatama i troškovima postupka, bila posljedica dugogodišnjeg sudskog procesa.

"Njeno prevazilaženje u rekordnom roku predstavlja jasan dokaz finansijske likvidnosti, stabilnosti i sposobnosti rukovodstva Opštine Budva da odgovorno, transparentno i domaćinski upravlja javnim sredstvima. Još jednom smo pokazali koliko je ova uprava stabilna, snažna i spremna da odgovori na svaki izazov, bez odlaganja i bez posljedica po funkcionisanje sistema. Ovim je u potpunosti razotkrivena neosnovanost tvrdnji i pokušaja političkih subjekata da kroz širenje panike i dezinformacija ostvare politički profit. Još jednom se pokazalo da su njihovi napadi bili neutemeljeni, površni i vođeni isključivo dnevno-političkim interesima. Da imaju imalo moralne i političke odgovornosti, oni koji su širili paniku i dezinformacije uputili bi javno izvinjenje građanima Budve. Međutim, takav nivo odgovornosti od njih se očigledno ne može očekivati", kazao je Jovanović za "Vijesti".

Po njegovim riječima, Opština Budva jasno poručuje da nijedan pokušaj finansijske destabilizacije nije i neće uspjeti.

"Sistem funkcioniše stabilno, sve obaveze se izmiruju u kontinuitetu, a upravljanje budžetom ostaje odgovorno i transparentno", naglasio je Jovanović.

Poručuje da građani Budve imaju pravo na tačne informacije, a ne na političke konstrukcije.

"Upravo zato ovakav epilog predstavlja najbolji odgovor svima koji su pokušali da na ovoj situaciji grade sopstvenu političku promociju. Opština Budva nastavlja da radi u punom kapacitetu, u interesu građana, bez zastoja i bez kompromisa po pitanju finansijske discipline i odgovornosti", zaključio Jovanović.

Direktor Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Mladen Mikijelj uputio je ranije danas dopis Jovanoviću nudeći pomoć te državne kompanije za prevazilaženje finansijske krize u kojoj se našla metropola turizma zbog koje radnici nisu primili platu.

Račun Opštine Budva bio je blokiran na 5,6 miliona eura nakon prinudne naplate pravosnažne sudske presude.