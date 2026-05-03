Kada su u pitanju troškovi poslovanja, oni su bili na gotovo istom nivou kao godinu ranije – 29,7 miliona.

Izvor: Vlada Crne Gore

Rudnik uglja Pljevlja (RUP) završio je 2025. godinu sa gubitkom od skoro sedam miliona, koji je u bilansima uspjeha dostavljenim Poreskoj upravi prikazan kao plus od 450.000 eura.

Pitali smo RUP kako su očigledan minus u poslovanju u bilansima uspjeha prikazali kao plus, a u izvještaju o menadžmentu nisu nijednu riječ rekli o tome, ali nam do objavljivanja ovog teksta nisu odgovorili. Ukoliko naknadno pošalju pojašnjenje, objavićemo ga, prenosi Dan.

Kako god, prihodi od prodaje kompanije u vlasništvu državne Elektroprivrede lani su iznosili 32,4 miliona, što je za 33 miliona, odnosno dva puta manje u odnosu na godinu ranije. Jasni i najavljeni razlog za toliki pad prihoda je osmomjesečni zastoj u radu Termoelektrane Pljevlja (TEP) zbog ekološke rekonstrukcije.

Kada su u pitanju troškovi poslovanja, oni su bili na gotovo istom nivou kao godinu ranije – 29,7 miliona.

Troškovi zarada pali su za skoro dva miliona i iznosili su 24,4 miliona. Sve to je dovelo do gubitka nakon oporezivanja od 6,85 miliona, međutim neto sveobuhvatni rezultat prikazan je kao plus od 450.000 eura. U 2024. godini neto dobit preduzeća iznosila je 15 miliona eura.

Međutim, u izvještaju o menadžmentu je navedeno da je Društvo završilo godinu sa minusom od 6,85 miliona i u tom dokumentu nema ni pomena o prikazanom plusu iz bilansa uspjeha od 450.000.

Takođe, u bilansu stanja je neraspoređena dobit smanjena za 6,85 miliona, odnosno minus iz 2025. godine, i iznosila je 44,8 miliona, piše Dan.

U izvještaju menadžmenta ukazano je na promjene u strukturi aktive koje su, kako su objasnili, posledica značajnih promjena nekoliko bilansih pozicija.

"Stalna imovina sa stanjem na dan 31.12.2025. godine iznosi 150 miliona, što je za 36,7 miliona više u odnosu na prethodu godinu, kada je iznosila 113,4 miliona. Navedeni rast je rezultat povećanja fer vrijednosti osnovnih sredstava procjenom (10,3 miliona), za 2025. godinu kapitalizovani su troškovi uklanjanja otkrivke (11,5 miliona), dok se povećanje investicija u toku uglavnom odnosi na izmještanje korita rijeke Čehotine, čija vrijednost na 31.12.2025. godine iznosi 18 miliona. Takođe, obrtna imovina sa stanjem na dan 31.12.2025. godine iznosi 24,5 miliona, što je za 9,8 miliona eura manje u odnosu na prethodnu godinu. Smanjenje obrtne imovine uglavnom se odnosi na značajno smanjenje potraživanja, kao i gotovine i gotovinskih ekvivalenata "pojašnjeno je u izvještaju.

Izvršni direktor Rudnika uglja je Nemanja Laković.

U izvještaju je navedeno da kratkoročna potraživanja sa stanjem na dan 31.12.2025. godine iznose 12,1 milion, što je za 9,15 miliona manje u odnosu na prethodnu godinu, pri čemu smanjenje potraživanja od Elektroprivrede iznosi 11,1 milion eura. Gotovina i gotovinski ekvivalenti sa stanjem na dan 31.12.2025. godine iznosi 4,9 miliona što je za tri miliona više u odnosu na 2023, piše Dan.