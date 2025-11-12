Prema ugovorenim uslovima, ugalj će se prodavati po cijeni od 8 eura po kilodžulu, što, prema trenutnoj kalorijskoj vrijednosti, iznosi oko 80 eura po toni. Dnevno će se isporučivati između 30 i 40 kamiona, a sav ugalj biće mjeren na vagi RUP-a.

Izvor: Vlada Crne Gore

Rudnik uglja Pljevlja (RUP) potpisao je višemilionski ugovor sa Elektroprivredom Srbije (EPS) o isporuci 100.000 tona mrkog uglja. Ovaj posao, potpisan 24. oktobra, jedan je od najvećih izvoznih aranžmana u posljednjih nekoliko godina i obezbjeđuje višemilionski prihod najvećoj pljevaljskoj kompaniji.

Prema ugovorenim uslovima, ugalj će se prodavati po cijeni od 8 eura po kilodžulu, što, prema trenutnoj kalorijskoj vrijednosti, iznosi oko 80 eura po toni. Dnevno će se isporučivati između 30 i 40 kamiona, a sav ugalj biće mjeren na vagi RUP-a.

To je za “Vijesti” zvanično kazao direktor kompanije Nemanja Laković.

”Od ovog posla očekujemo prihod od četiri do pet miliona eura, što je jedan od većih ugovora Rudnika u posljednje vrijeme”, istakao je Laković.

Ukupna vrijednost ugovora, računajući 80 eura po toni za 100.000 tona, iznosi oko osam miliona eura.

Prema ugovoru, Rudnik je u obavezi da organizuje transport uglja do kupca pa je u tu svhu raspisan tender za uslugu transporta uglja do EPS-a ukupne vrijednosti 3,6 miliona eura bez PDV-a, odnosno 4,356 miliona eura sa PDV-om. Ponude se dostavljaju do 26. novembra, pišu Vijesti.

Riječ je, kaže Laković, o jednoj od najvećih logističkih nabavki u istoriji kompanije.

Tenderom je predviđen transport uglja od separacije “Doganje” i drobilane “Maljevac” do deponija Termoelektrane Nikola Tesla A, TENT B, Termoelektrane Morava i Vreoci. Prema javnom pozivu, ugovor o transportu važiće do 31. marta 2026. godine, a plaća se virmanski, u roku od 30 dana od izdavanja fakture.

Na tender se mogu prijaviti firme koje posjeduju odgovarajuću mehanizaciju, tehničku opremu i kapacitete neophodne za blagovremeno i kvalitetno izvršenje usluge transporta uglja.

Učesnik mora raspolagati sa najmanje 40 teretnih vozila – kamiona kipera, prilagođenih za transport rasutog tereta, bruto nosivosti od najmanje 32 do najviše 41 tonu.

Prema tenderskoj dokumentaciji, ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija dužan je da uz potpisani ugovor o javnoj nabavci dostavi i bankarsku garanciju za dobro izvršenje ugovora za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10 odsto vrijednosti ugovora koja bi bila naplativa na prvi poziv sa rokom važenja koji je 30 dana duži od dana isteka roka važenja ugovora koji će RUP aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od momenata za raskid ugovora.

“Cijena predmeta javne nabavke po jedinici mjere obuhvata troškove prevoza, carinskog terminala, usluge špedicije u Republici Srbiji, troškove osiguranja robe i druge troškove do mjesta isporuke uglja. Krajnje vaganje obaviće se na lokacijama predviđenim za istovar robe uz obavezu da RUP-u dostavi vagarsku karticu sa krajnjeg vaganja. Ako se utvrdi odstupanje u količini isporučene robe koje prelazi 0,4 odsto u odnosu na količinu preuzetu na polaznom mjestu, prevoznik snosi odgovornost uključujući i obavezu naknade utvrđene razlike”, piše u tenderskoj dokumentaciji, prenose Vijesti.

Firma koja bude dobila posao da prevozi ugalj, kako piše u dokumentaciji, mora da izda tovarni list koji će sadržati ime i prezime i adresu RUP-A i EPS-a, vrstu, sadržaj i količinu pošiljke, mjesto predjeljenja, iznos naknade za prevoz, mjesto i dan izdavanja tovarnog lista.

“U slučaju prekoračenja utvrđenog roka za izvršenje predmetne javne nabavke izvršilac je dužan da RUP-u plati na ime ugovorene kazne iznos od 0,5 odsto od ugovorene vrijednosti usluga za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka definisanog načinom i visinom vršenja usluge na mjesečnom nivou, piše u dokumentaciji, i dodaje da visina ugovorene kazne ne može preći pet odsto od ugovorene cijene”, piše u tenderskoj dokumentaciji.

Ovo nije prvi ugovor između pljevaljskog Rudnika i Elektroprivrede Srbije. U maju 2022. godine, tadašnji izvršni direktor Milan Lekić potpisao je sa v. d. direktorom EPS-a Miroslavom Tomaševićem ugovor o kupoprodaji uglja. Tada je planirana isporuka 300.000 tona mrkog lignita, od čega 40.000 tona u prvoj fazi, po cijeni od 28,8 eura po toni za toplotnu moć od 8.000 kJ/kg.

Taj ugovor, međutim, nije realizovan do kraja. EPS ga je jednostrano raskinuo, navodeći da Rudnik nije dostavio mjenicu kao sredstvo obezbjeđenja. O raskidu su se tada vodile brojne polemike, dok je EPS tvrdio da je Rudnik prekršio formalne obaveze, Lekić je izjavio da je riječ o “administrativnom nesporazumu” koji je mogao biti riješen dogovorom.

Nedugo zatim, Specijalno državno tužilaštvo (SDT) po krivičnoj prijavi Demokratske partije socijalista, pokrenulo je istragu protiv rukovodstva Rudnika, tražeći od Milana Lekića da objasni kako je formirana cijena od 28,8 eura po toni po kojoj je ugalj prodavan EPS-u. Istovremeno, Specijalno policijsko odjeljenje (SPO) izuzelo je kompletnu dokumentaciju o nabavci rudarskih dampera, što je otvorilo dodatna pitanja o načinu poslovanja tadašnje uprave.

Prema ugovoru, Rudnik je u obavezi da organizuje transport uglja do kupca pa je u tu svhu raspisan tender za uslugu transporta uglja do EPS-a ukupne vrijednosti 3,6 miliona eura bez PDV-a, odnosno 4,356 miliona eura sa PDV-om. Ponude se dostavljaju do 26. novembra.