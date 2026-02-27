Prema ugovorenim uslovima predviđena isporuka 100.000 tona mrkog uglja, po cijeni od 8 eura po kilodžulu, što, prema trenutnoj kalorijskoj vrijednosti, iznosi oko 80 eura po toni.

Izvor: Vlada Crne Gore

Rudnik uglja Pljevlja (RUP) potpisao je aneks ugovora o direktnoj isporuci uglja sa Elektroprivredom Srbije, koji važi do kraja 2027. godine. Ugovor su potpisali izvršni direktor RUP Nemanja Laković i generalni direktor Elektroprivrede Srbije (EPS) Dušan Živković, saopšteno je iz RUP-a.

Kako se navodi u saopštenjju, aneksom je obezbijeđen plasman uglja koji nastaje tokom procesa redovne otkrivke. Sanacijom geotehničkih uslova u samom kopu, kako se dodaje, će se obezbijediti veća efikasnost i dugoročna održivost eksploatacije, RUP će biti spreman da do kraja 2027. godine u potpunosti ispoštuje ugovorne obaveze prema EPS-u.

"Od ovog posla očekujemo prihod od četiri do pet miliona eura, što je jedan od većih ugovora Rudnika uglja u posljednje vrijeme. RUP će u narednom periodu raspisati novi tender za uslugu transporta uglja od Pljevalja do postrojenja EPS" , kazali su iz Rudnika uglja.

Oni su dodali da će nastaviti aktivnosti usmjerene na efikasno upravljanje proizvodnjom, racionalizaciju troškova, očuvanje radnih mjesta, stabilizaciju i strateško jačanje, uz odgovoran odnos prema lokalnoj zajednici i poslovnim partnerima.