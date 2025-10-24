Navode da su stručne ekipe RUP-a na terenu i pokušaće da dijelom saniraju prostor, čime bi omogućili i nesmetan prolaz bagera koji se nalaze na toj lokaciji.

Izvor: Vlada Crne Gore

Na površinskom kopu “Potrlica“ došlo je do stvaranja tzv. rasjedne zone i pokretanja klizišta na površini kopa. Prilikom ove pojave, koja predstavlja svakodnevnu mogućnost tokom rada, nije došlo do bilo kakve povrede zaposlenih ili ostećenja tehničkih sredstava, saopštili su iz Rudnika uglja Pljevlja (RUP).

Podsjećaju da RUP trenutno izvodi radove na otkrivci u zoni visokog rizika, usljed neposredne blizine postojećeg korita rijeke Ćehotine.

“Zbog kašnjenja u realizaciji projekta izmještanja korita rijeke Ćehotine izazove predstavlja i moguća pojava ovakvih klizišta. Eksploatacija na površinskom kopu izvodi se u istočnom djelu kopa u izrazito složenim i prostorno ograničenim uslovima. Ipak svi radovi se sprovode u skladu sa zakonom, principima odgovornog poslovanja i brige o bezbjednosti zaposlenih”, istakli su iz Rudnika uglja, piše CdM.

Kompanija je o klizištu terena informisala i rudaskog inspektora koji preduzima dalje korake u skladu sa definisanim procedurama.

“Menadžment će u narednom periodu, nakon detaljne analize, razmotriti nastavak navedenih radova na kopu ili prekid istih dok se ne završi projekat izmještanja rijeke Ćehotine. Napominjemo da je realizacija projekta izmiještanja korita rijeke Ćehotine od suštinskog značaja za stabilno snadbijevanja električnom energijom Crne Gore”, zaključuje se u saopštenju.