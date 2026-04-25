Norme Zakona o auto-putu Bar – Boljare iz 2014. godine, koje su omogućavale oslobađanje izvođača i podizvođača od brojnih poreza i carina, dovele su do značajnog gubitka državnih prihoda i narušavanja tržišne konkurencije

Kako se navodi u analizi uz predlog izmjena zakona, Vlada je Skupštini dostavila inicijativu kojom se brišu odredbe koje su omogućavale oslobađanje od PDV-a, poreza na dobit, poreza na dohodak i doprinosa za strane radnike, kao i carina na uvoz materijala.

Ove olakšice primijenjene su tokom izgradnje dionice Podgorica – Mateševo, kada je izvođač bila kineska kompanija CRBC, dok je jedan od glavnih podizvođača bio Bemax. Ukupan iznos poreskih i carinskih oslobađanja procjenjuje se na oko 100 miliona eura, uz dodatne benefite poput povraćaja akciza na gorivo i besplatnog korišćenja kamena sa trase, prenose Vijesti.

Tadašnji model bio je zasnovan na međudržavnom sporazumu Crne Gore i Kine, uz kredit kineske Eksim banke od 687 miliona eura, dok je ukupna cijena projekta, zbog naknadnih radova, dostigla oko 900 miliona.

Iz Vlade poručuju da će ukidanjem ovih privilegija u budućim projektima biti obezbijeđeni veći budžetski prihodi, pravedniji poreski sistem i ravnopravniji uslovi za sve učesnike na tržištu, prenose Vijesti.

Nova dionica auto-puta od Mateševa do Andrijevice neće se graditi po modelu međudržavnog sporazuma, već putem međunarodnog tendera u skladu sa pravilima Evropske banke za obnovu i razvoj. Finansiranje uključuje i grant Evropske unije, kredit EBRD-a i sredstva iz državnog budžeta, dok je posao dodijeljen konzorcijumu kineskih kompanija za iznos od 694 miliona eura.

Bivši ministar finansija Aleksandar Damjanović ocijenio je da izmjene zakona u ovom trenutku neće donijeti dodatne prihode za aktuelni projekat, ali šalju važnu poruku za buduće infrastrukturne radove.

On je podsjetio da je još 2014. godine bio protiv zakonskih rješenja koja su, kako kaže, državu koštala više od 100 miliona eura, te predložio uvođenje parlamentarnog nadzora nad realizacijom projekta, kako bi se unaprijedila transparentnost i zakonitost, prenose Vijesti.

Ipak, pojedine pogodnosti ostaju na snazi – među njima i pravo na povraćaj akciza na gorivo, kao i besplatno korišćenje građevinskog kamena sa trase auto-puta, što je i ranije izazivalo kontroverze zbog nedostatka kontrole nad njegovom upotrebom.