Monteput i italijanska firma IRD Inženjering potpisali su danas ugovor o pružanju konsultantskih usluga nadzora nad projektovanjem i izvođenjem radova na drugoj dionici auto-puta Bar–Boljare, od Mateševa do Andrijevice.

“Vrijednost ugovora iznosi 14,45 miliona eura, bez uračunatog poreza na dodatu vrijednost (PDV), dok je planirano vrijeme pružanja usluga 90 mjeseci, uključujući i period za otklanjanje eventualnih nedostataka”, navodi se u saopštenju Monteputa.

Ugovor o nadzoru, kako je ocijenjeno, predstavlja važan korak u nastavku realizacije jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u Crnoj Gori, čime se obezbjeđuje snažna stručna podrška u svim fazama projektovanja i izgradnje.

“U cilju izbora najkvalitetnijeg nadzora, Monteput je u avgustu 2024. godine objavio tender, koji je sproveden u skladu sa pravilima i procedurama Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), za koji je interesovanje pokazalo 14 kompanija i konzorcijuma”, podsjetili su iz kompanije, prenosi Pobjeda.

Nakon sprovedene evaluacije, šest ponuđača je prošlo u drugu fazu tendera, koja je objavljena u junu prošle godine, nakon čega je kao najpovoljniji ponuđač izabrana firma IRD Inženjering.

“Prethodno je ponuda kineskog konzorcijuma PowerChina – Stecol – PCCD izabrana kao najpovoljnija na tenderu za projektovanje i izgradnju druge dionice auto-puta, u postupku sprovedenom prema procedurama EBRD”, podsjetili su iz Monteputa.

Slijedi potpisivanje ugovora o izgradnji i projektovanju druge dionice, koje se očekuje tokom ovog mjeseca.

“Dionica Mateševo–Andrijevica, koja je duga 23 kilometra, ima ključni značaj za nastavak izgradnje auto-puta Bar–Boljare i bolje povezivanje sjevera Crne Gore sa centralnim dijelom zemlje”, zaključuje se u saopštenju.