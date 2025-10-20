Monteput i Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) produžili su za deset dana rok za dostavljanje tehničkih i finansijskih ponuda za izbor projektanta i izvođača radova na drugoj dionici auto-puta Bar-Boljare, od Mateševa do Andrijevice, do 30. oktobra

Izvor: MONDO

"Uzimajući u obzir složenost tenderske dokumentacije koja se odnosi na pripremu ponuda za projektovanje i izvođenje radova na drugoj dionici auto-puta, kao i brojna pitanja i zahtjeve koje su potencijalni ponuđači dostavili tokom trajanja postupka, dodatno produženje roka za podnošenje ponuda ima za cilj osigurati punu transparentnost i ravnopravan pristup svim zaniteresovanim učesnicima", navodi se u saopštenju Monteputa.

Istakli su da dodatno vrijeme omogućava ponuđačima da kvalitetno pripreme svoje ponude, posebno imajući u vidu procedure koje su potrebne za pribavljanje odgovarajućih sredstava obezbjeđenja koje se odnose na garancije, a koje iziskuju dodatnu koordinaciju i administrativne korake.

"Na ovaj način se povećava konkurentnost postupka i obezbjeđuje da dostavljene ponude u najvećoj mogućoj mjeri odgovaraju tehničkim i finansijskim zahtjevima iz tenderske dokumentacije", piše se u saopštenju.

"Vijesti" su 9. oktobra pisale da je državna kompanija Monteput produžila rok za dostavljanje tehničkih i finansijskih ponuda za izbor projektanta i izvođača radova druge dionice auto-puta Bar – Boljare, od Mateševa do Andrijevice, sa 2. na 20. oktobar 2025. godine, nakon što je više ponuđača zatražilo dodatno vrijeme za pripremu dokumentacije i obezbjeđivanje tenderskih garancija.