Željeznička infrastruktura Crne Gore (ŽICG) saopštila je da im je uplaćeno 3,75 miliona eura od strane Trezora za zarade za januar, februar i mart ove godine.

Kako su kazali, uplata je u skladu sa Višegodišnjim ugovorom i Godišnjim aneksom za 2026.

Podsjetimo, Strukovni sindikat otpravnika vozova Željezničke infrastrukture (ŽICG) uputio je apel Vladi premijera Milojka Spajića i Ministarstvu saobraćaja kojim rukovodi Filip Radulović da se hitno uključe u rješavanje krize izazvane nepotpisivanjem finansijskog ugovora, upozoravajući na ozbiljne bezbjednosne rizike i kašnjenje zarada za više od 800 zaposlenih.