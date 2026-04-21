Radnicima Željezničke infrastrukture Crne Gore (ŽICG) mogle bi već sjutra biti isplaćene zaostaea zarada za mart.

To je za Dan danas izjavila direktorica tog željezničkog preduzeća Marina Bošković.

" Ministarstvu saobraćaja već sam uputila tri zahtjeva, za januar, februar i mart, za isplatu sredstava u inosu od 3,75 miliona eura, i očekujem najbrže moguće " rekla je ona.

Riječ je o iznosupotrebnom da se zaposlenima isplate zaostale zarade, prenosi Dan.

Dodala je da još uvijek ne može saopštiti da li će sredstva koja su uplaćena ŽICG-u leći na račun tog preduzeća danas ili sjutra.

" Stvoreni su svi uslovi da odmah nakon tog krene isplata zarada " naglaila je ona.

Kako je navedeno u saopštenju ŽICG, ovi zahtjevi su podnijeti u skladu sa članom 4 Godišnjeg aneksa, kojim su definisani iznos, način i rokovi plaćanja mjesečne naknade.

Vlada je na sinoć usvojila Predlog godišnjeg aneksa o obimu finansiranja, dinamici isplate i zahtijevanom učinku za 2026. godinu kao po kojem će udvojena odluka da se Željezničkoj infrastrukturi uplsti 20,179 miliona eura, piše Dan.

U saopštenju ŽICG se navodi da navedenim članom predviđeno je da se Vlada ŽICG-u obavezuje da uplaćuje mjesečne isplate za poslove održavanja, obnove i upravljanja mrežom u 12 jednakih rata od po 1,25 miliona eura.

" Na ovaj način stvoreni su svi preduslovi za uplatu finansijskih sredstava, za rad i isplatu zarada zaposlenima u Željezničkoj infrastrukturi Crne Gore, kao i za nesmetano obavljanje redovnih aktivnosti društva " zsključrno j u saopštenju ŽICG.