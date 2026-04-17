Oko 800 porodica zaposlenih u Željeznička infrastruktura Crne Gore (ŽICG) već 17 dana čeka isplatu zarada, dok Strukovni sindikat otpravnika vozova upozorava na institucionalni zastoj i prebacivanje odgovornosti između nadležnih.

U otvorenom pismu upućenom javnosti i institucijama, Strukovni sindikat otpravnika vozova postavlja pitanje odgovornosti za kašnjenje plata, tvrdeći da je sistem očigledno stao na relaciji između ŽICG, resornih ministarstava i Vlade Crne Gore, prenosi CdM.

„Dok 800 porodica broji dane u neizvjesnosti, cijenu plaćaju isključivo radnici koji održavaju kičmu željezničkog sistema Crne Gore“, navodi se u saopštenju.

Predsjednik tog sindikata Jovan Arsović tvrdi da menadžment kompanije nije uključio sindikat u rješavanje problema, niti ih je pozvao na razgovore, uprkos zakonskoj obavezi socijalnog dijaloga.

„Nedopustivo je da se radnici drže u mraku, dok se odgovornost prebacuje s jedne institucije na drugu. Informacije o kašnjenju plata dobijamo iz medija, dok radnici ostaju bez osnovnih saznanja o sopstvenim primanjima“, poručio je Arsović.

Sindikat dodatno upozorava na, kako tvrde, svjesno kršenje zakona unutar kompanije, posebno zbog neizdavanja platnih lista zaposlenima, piše CdM.

„Platna lista je po zakonu izvršna isprava, a njeno uskraćivanje direktno onemogućava radnike da zaštite svoja prava i dodatno gura firmu u sudske troškove, kamate i kazne“, ističe se u pismu.

Posebno su problematizovana i dugovanja prema ŽICG, uz pitanje zašto se ne pokreće njihova naplata od korisnika infrastrukture, među kojima su Montecargo i Željeznički prevoz Crne Gore.

„Neodgovorno je da firma potražuje milione, a da radnici nemaju za osnovne namirnice. Radnici ne mogu biti beskamatni kredit državi“, naglašavaju iz sindikata.

Sindikat poziva menadžment ŽICG, kao i Ministarstvo saobraćaja, Ministarstvo finansija i Vladu da hitno riješe problem isplate zarada, prenosi CdM.

„Nas ne zanimaju birokratska opravdanja. Zanima nas samo ono što je pošteno zarađeno – plata“, zaključio je Arsović.