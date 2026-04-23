Izvor: YouTube/Roberto Smera - Aerial Shipspotting/Printscreen

Iranska Revolucionarna garda objavila je propagandni snimak na kome su prikazani kontejnerski brodovi u vlasništvu ili najmu italijansko-švajcarske kompanije Mediterranean Shipping (MSC) koje je juče zaplijenila.

Riječ je o brodovima "MSC Francesca" na kome su u posadi i četiri pomorca iz Crne Gore i "Epaminondas".Brodove su Iranci zaustavili i zaplijenili prilikom jučerašnjeg pokušaja "MSC Francesce" i "Epaminondasa" da prođu kroz Hormuški moreuz i napuste Persijski zaliv na putu prema Omanskom zalivu i Arabijskom moru, prenose Vijesti.

Na snimku koji je očito nastao nakon što su brodovi pod prisilom dovedeni i usidreni i iranskim obalnim vodama, vidi se akcija brzih naoružanih čamaca i maskiranih pripadnika boarding timova Revolucionarne garde Irana koji se sa ručnim automatskim naoružanjem, ukrcavaju na brodove i stavljaju ih pod kontrolu. Nije međutim, prikazan niko od pomoraca koji čine posade ova dva trgovačka broda.

Iz Ministarstva pomorstva Crne Gore juče su saopštili da su u kontaktu sa zapovjednikom broda "MSC Francesca" i da su on i ostala trojica Crnogoraca kao i svi drugi članovi posade tog broda dobro i da nisu povrijeđeni prilikom presretanja i zaplijene broda od strane Irana, pišu Vijesti

Istakli su i da se vode pregovori između kompanije koja je vlasnik broda i iranskih vlasti o oslobađanju broda i posade.