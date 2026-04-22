Na brodu MSC Francesca, koji je zaustavila iranska Nacionalna garda, nalaze se četiri crnogorska pomorca, uključujući i kapetana, saopštio je ministar pomorstva Filip Radulović. Kako je naveo, Ministarstvo je u stalnom kontaktu sa kapetanom, a pomorci su dobrog zdravstvenog stanja, dok se intenzivno prate pregovori između kompanije i iranskih vlasti, prenosi RTCG

Iranska nacionalna garda zaustavila je brod MSC Francesca, a u toku su pregovori između kompanije MSC Mediterranean Shipping Company i Irana, saopštio je ministar pomorstva i koordinator Ministarstva saobraćaja Filip Radulović.

Na brodu se nalaze četiri crnogorska pomorca, među kojima je i kapetan.

Radulović je kazao da Ministarstvo pomorstva ima direktan kontakt sa kapetanom i da su crnogorski pomorci dobrog zdravlja.

„Najbitnije je da su naši pomorci dobrog zdravlja. Mi svakako pratimo situaciju, upoznato je i Ministarstvo vanjskih poslova i u stalnom smo kontaktu sa kompanijom Mediterranean Shipping Company“, naveo je Radulović.

"Istakao bih i želim da pošaljem poruku porodicama pomoraca da ćemo sve da uradimo da vratimo naše pomorce kući što prije, i naravno bezbjedne", poručio je ministar.