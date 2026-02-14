Najveći dio transakcija obavljen kroz RTGS sistem, raspoloživost sistema 99,87 odsto

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Vrijednost realizovanog platnog prometa za 31 radni dan u januaru iznosila je 1,52 milijarde eura, pokazuju podaci Centralne banke (CBCG).

Od ukupnog iznosa, 93,85 odsto realizovano je u Real Time Gross Settlement (RTGS) sistemu, dok je ostatak obavljen kroz Deferred Net Settlement (DNS) sistem. U RTGS sistemu izvršavaju se pojedinačne platne transakcije između učesnika po bruto principu u realnom vremenu, dok se u DNS sistemu međubankarske transakcije realizuju po neto principu u odloženom vremenu.

„U januaru je za 31 radni dan realizovano ukupno 974,91 hiljadu naloga, od čega 36,37 odsto u RTGS sistemu, a ostatak u DNS sistemu“, navodi se u izvještaju CBCG.

Prosječni dnevni obim platnog prometa, izražen brojem naloga, iznosio je 31,45 hiljada, dok je prosječna dnevna vrijednost prometa bila 49,1 milion eura.

Tokom januara, za 17,94 hiljade minuta produkcije zabilježen je zastoj u radu sistema u trajanju od 23 minuta, pa je njegova raspoloživost iznosila 99,87 odsto.

CBCG je tokom maja pustila u rad novu generaciju nacionalnog platnog sistema – RTS/X, u potpunosti usklađenog sa međunarodnim standardom ISO 20022, što predstavlja najznačajniju funkcionalnu i tehnološku promjenu u domaćem platnom prometu od njegovog uspostavljanja 2005. godine.