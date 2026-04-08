U narednom obračunskom periodu možemo očekivati i snižavanje cijena goriva u Crnoj Gori, kazao je generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Crne Gore Draško Striković za Televiziju E.

Podsjećamo, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp je objavio sinoć da su Amerika i Iran postigli dogovor o dvosedmičnom primirju.

Striković je objasnio da je situacija na tržištu, nakon informacije o postizanju primirja u naredne dvije sedmice i prekidu vatre na Bliskom istoku, uticalo na to da berzanske kotacije i za sirovu naftu i za prerađene proizvode imaju značajan i oštar pad, piše Pobjeda.

,,Trenutno možemo da kažemo da se cijena nalazi u veoma silaznoj putanji, cijenih je nekih 12 do 13 osto niža nego što je bila prethodnih dana, tako da u narednom obračunskom periodu možemo očekivati i snižavanje cijena u Crnoj Gori", objasnio je Striković.

Idući obračunski period je u ponedjeljak, ali pošto je neradni dan, obračun će se obaviti u utorak, a njegova primjena važi od srijede.

,,Svakako sve zavisi od daljeg razvoja događaja na Bliskom istoku i ukoliko ovo primirje potraje onda možemo da kažemo da će cijene u dugom roku biti stabilnije i snižavati se do nivoa koji prethodio ratu", rekao je Striković.

Ako, kako dodaje, dođe do eskalacije sukoba ili vraćanja na prethodna (ratna) dešavanja, onda će i cijene nastaviti da rastu.

,,Svakako su sve oči uprte ka Bliskom istoku i ako primirje potraje možemo očekivati niže cijene za sve građane i privredu", naveo je Striković.