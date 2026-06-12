Alpina se žalila, FIA usvojila žalbu, a profitirao je Pjer Gasli. Pobjesniće Luis Hamilton jer je možda mogao do pobjede.

Izvor: Profimedia

Prethodnog vikenda gledali smo trku Formule 1 u Monte Karlu, jednu od onih koje su najprestižnije u kalendaru, a sada ponovo cijeli svijet priča o njoj! Pobjeda Kimija Antonelija nije dovedena u pitanje, nije sporno ni da je Kim Kardašijan ukrala šou samim pojavljivanjem, ali su rezultati "prekrojeni" čak pet dana nakon trke!

O čemu je, zapravo, riječ? Vozač Pjer Gasli je trku završio na trećoj poziciji, ali je zbog dvije kazne koje nije odradio pao nakon završetka trke. Činilo se tada da je njemu oduzeto treće mjesto i da će podijum pripasti Isaku Hađaru, ali je sada stigla drugačija vijest - Alpina se žalila na odluku, a Gasli je vraćen na treće mjesto!

FIA je procijenila da je Pjer Gasli u dvije situacije prekoračio dozvoljenu brzinu kretanja kroz pitlejn, a ukupno je kažnjen sa deset sekundi koje su dodate na njegovo vrijeme. To je značilo pad sa trećeg na čak sedmo mjesto, gubitak bodova i propuštenu priliku da sa pobjedničkog postolja pozdravi publiku.

Alpina se žalila na zvanične rezultate, a FIA je utvrdila da je postojao problem sa mjerenjem brzine kroz pit-lejn. Mnogi su to zaključili i samim gledanjem trke, jer je bilo neobično mnogo sličnih prekršaja. Petorica vozača kažnjena su jer su vozili preko 60 km/h u pitlejnu, a to su bili Luis Hamilton iz Ferarija, Džordž Rasel iz Mercedesa, vozač Meklarena Oskar Pjastri i dvojac Alpina Pjer Gasli i Franko Kolapinto. Neki od njih ponavljali su prestupe, a Gasli je prekoračio brzinu za 0,1 km/h i 0,4 km/h.

Za sada nije poznato kako će ostali reagovati na ovakav ishod trke. Vraćanje pozicije Pjeru Gasliju moglo bi da iznervira prije svih Luisa Hamiltona, koji je tokom trke odradio kaznu od pet sekundi prilikom prolaska kroz boks, iako su mu te sekunde bile dragocjene u borbi za prvo mjesto protiv Kimija Antonelija. Sezona u Formuli 1 nastavlja se ovog vikenda u Katalunji.