Vlada Crne Gore danas je na telefonskoj sjednici prihvatila Informaciju o potrebi određivanja rukovodioca radom Ministarstva saobraćaja, i na tu funkciju imenovala Filipa Radulovića

Izvor: Ministarstva saobraćaja i pomorstva

Vlada je utvrdila prestanak mandata savjetnika potpredsjednika Vlade za infrastrukturu i regionalni razvoj Predraga Bulatovića, Milene Đurović i Pavla Garčevića, prenosi CdM.

Državni sekretari Marijana Stanić i Sava Ašanin su takođe razriješeni u Ministarstvu saobraćaja.

Razriješen je i član Komisije za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku Dragoslav Šćekić, koji je ranije razriješen u parlamentu sa funkcije ministra sporta i mladih.

Zogović i Vukićević razriješeni su za pozicije zamjenika predsjednika i članice Komisije za ekonomsku politiku i finansijski sistem.

Takođe, Zogović je razriješen sa mjesta predsjednika a Đurović sekretarke Koordinacionog tijela za usklađivanje i praćenje inspekcijskih nadzora.

Na početku današnje sjednice, crnogorski parlament je konstatovao ostavke Miluna Zogovića i Maje Vukićević, iz Demokratske narodne partije (DNP).

Zogović je bio potpredsjednik Vlade za infrastrukturu i regionalni razvoj, a Vukićević ministarka saobraćaja.