Maja Vukićević danas je podnijela ostavku na funkciju ministarke saobraćaja, nakon što Demokratska narodna partija više nije dio parlamentarne većine.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Ministarka saobraćaja Maja Vukićević danas je podnijela ostavku na funkciju u Vladi Crne Gore, kako je ranije najavila. Funkciju je obavljala po predlogu Demokratske narodne partije, koja od danas više nije dio parlamentarne većine, a ona i kolega Milun Zogović, kako su naveli, ispoštovali su datu riječ.

“Bila mi je izuzetna čast da služim Crnoj Gori i njenim građanima”, istakla je Vukićević, dodajući da je ponosna na rezultate postignute u prethodnom periodu.

Tokom januara potpisan je ugovor o grantu sa Evropskom investicionom bankom za rekonstrukciju željeznice, dok će u februaru biti zaključena nabavka novih vozova. Izabran je izvođač radova za auto-put, a tokom 2026. godine pokrenuće se tri velika infrastrukturna projekta: izgradnja auto-puta, rekonstrukcija željezničke pruge i izgradnja obilaznice oko Budve. Takođe, ugovoreno je više od 130 avio-linija za ljetnju sezonu, koja počinje krajem marta.

Vukićević je naglasila da je Ministarstvo saobraćaja ispunilo sva završna mjerila za zatvaranje Poglavlja 21, planirano za prvi kvartal, te da su gotovo sve obaveze iz Programa rada Vlade za 2025. godinu realizovane, a administrativna efikasnost dovedena na nivo bez predmeta na čekanju.

Ministarka je zahvalila medijima na profesionalnoj saradnji, kolegama u Ministarstvu i ostalim institucijama, te izrazila želju da Crna Gora uspješno realizuje infrastrukturne projekte i ispuni obaveze iz EU agende.