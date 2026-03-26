Ministarstvo saobraćaja neće podržati predlog Zajednice opština, kojim traže uvođenje autobuskog prevoza između susjednih opština odnosno da građani bez presjedanja, koriste jednu redovnu liniju - kako bi od kuće stigli do bilo kojeg mjesta u komšijskom gradu.

Iz Ministarstva kojim koordinira Filip Radulović su “Vijestima” kazali da zeleno svjetlo neće dati, jer bi se time stvorile još veće saobraćajne gužve, ugrozio rad kompanija i stotina radnika, ali i bezbjednost prometa zbog zamjene stanica za stajališta...

Zajednica opština je ovu inicijativu sredinom marta dostavila predsjedniku Skupštine Andriji Mandiću koja sadrži amandmane na izmjene i dopune Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju, čime traže da se omogući gradski prevoz putnika između dvije ili više opština i time ponudi redovniji prevoz za građane.

Iz Ministarstva navode da kvalitet usluge u linijskom međugradskom prevozu treba unapređivati kroz već definisane vrste prevoza, a ne sistemske izmjene koje bi duplirale organizaciju.​

“Ministarstvo saobraćaja neće podržati predloženo rješenje Zajednice opština. Predloženi model otvara niz neriješenih pitanja, naročito u pogledu nadležnosti opština za utvrđivanje linija na teritoriji druge lokalne samouprave, korišćenja autobuskih stanica i stajališta, te nadležnosti nad licencama za javni prevoz i inspekcijskog nadzora. Izmjena koju predlaže Zajednica opština nanijela bi ozbiljnu štetu cjelokupnom sistemu javnog prevoza u Crnoj Gori. Trenutno je u unutrašnjem saobraćaju uspostavljeno 346 linija, a usvajanje amandmana moglo bi dovesti do gašenja subjekata koji decenijama održavaju međugradske polaske i upravljaju autobuskim stanicama, što direktno ugrožava stotine radnih mjesta profesionalnih vozača i administracije. ​Sa aspekta bezbjednosti, problematična je namjera da se na međugradskim relacijama autobuske stanice zamijene stajalištima”, kazali su iz ovog Ministarstva.

Oni su naglasili da su stanice infrastrukturno opremljene za siguran ulazak i izlazak putnika, što je posebno važno za osobe sa invaliditetom i putnike sa prtljagom te da uvođenje gradskih autobusa u kojima se stoji - na međugradske relacije nije bezbjedno, jer nisu namijenjeni za duža putovanja. Dodali su da bi se ovim modelom opteretile gradske zone, povećale saobraćajne gužve i sistem prevoza učinio nepouzdanim uz česta kašnjenja.

Iz Zajednice opština su “Vijestima” kazali da u svim opštinama građani svakodnevno u susjedne opštine idu na posao ili liječenje, obrazovanje, trgovinu, pa zato treba stvoriti uslove da se javni prevoz između njih može organizovati na kvalitetnom nivou. Ističu da je ovaj model najpotrebniji za Budvu, sve opštine Boke Kotorske, Podgoricu, Tuzi, Zetu i Danilovgrad.

“Konkretni benefiti koje građani mogu da očekuju su kvalitetniji, dostupniji, brži i jednostavniji prevoz od njihovih domova do mjesta u kojima rade ili koja posjećuju zbog ostvarivanja drugih potreba. Trenutno prevoz između susjednih opština funkcioniše na osnovu dva modela. Po jednom, autobusi idu do granice opštine, gdje putnici izlaze pa čekaju autobuse druge opštine u koje presjedaju, što im značajno komplikuje svakodnevni život i funkcionisanje. Drugi model je međugradski prevoz putnika između opština, gdje su polasci rijetki, a stajališta malobrojna, što ne odgovara potrebama građana. Ključna razlika koju će omogućiti model koji predlažemo je da građanin može koristiti jednu liniju sa frekventnim polascima da se od svoga doma preveze do bilo koje željene destinacije u susjednoj opštini”, kazali su iz Zajednice opština.

Navode da se njihovim amandmanima daje mogućnost opštinama da međusobnim ugovorom urede funkcionisanje jedinstvenog gradskog i prigradskog saobraćaja na njihovim teritorijama, jer i Zakon o komunalnim djelatnostima daje mogućnost da zajednički osnuju kompaniju ili posao povjere postojećima na slobodnom tržištu.

U predloženim izmjenama su naglasili da je i Zakonom o lokalnoj samoupravi propisano da dvije ili opštine mogu zbog ekonomičnijeg rada osnovati firmu ili u slučaju zajedničkog interesa - zaključiti poseban ugovor sa drugom opštinom.

“Zbog principa pravne sigurnosti i principa zaštite stečenih prava predloženo je da izdate licence za međugradski linijski prevoz važe do roka na koji su izdate. Ostaje mogućnost lokalnim samoupravama da nezavisno od međugradskog linijskog prevoza, uspostave linijski prigradski prevoz na novim zakonskim osnovama, što u krajnjem može samo imati pozitivne efekte na građane koji će imati na raspolaganju više vrsta prevoza.”, ističe se u obrazloženju amandmana.